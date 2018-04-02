和泰車NX銷售強勁 帶動LEXUS單月銷售創新高

和泰車 (2207) 代理 LEXUS 品牌 3 月銷售大爆發，單月銷售量突破 2000 台大關，不但市佔率站上 25.9%，銷售量突破 2004 年 1 月創下的 1918 台紀錄，再度刷新 LEXUS 自 1997 年導入後單月販賣台數最新紀錄。 和泰車指出，3 月份 LEXUS 販賣可說是多點開花，首先，NX 的銷售強勢獨走，帶動整體販賣氣勢，事實上，小改款 NX 自去年 10 月上市後，旋即颳起車壇超高人氣，訂單量累積驚人，3 月 NX 單一車系登錄來到 1146 台，創下銷售新紀錄。



和泰車表示，NX 車系儘管 3 月銷售亮眼，但仍有高達 800 張訂單無法消化。此外，LEXUS 旗下兩款 SUV 車系 (RX、NX)3 月累計販售即突破高級車 SUV 市場超過 40%，獨居市佔鰲頭。



至於 LS 350，2 月底全新上市成功吸引旗艦車款及中大型房車買家，持續發揮助攻效果，總計 3 月販賣達 112 台，成功摘下高級豪華旗艦第二。



今年 LEXUS 強勢商品精銳盡出，除人氣高居不下的 NX 車系及已於 2 月上市的豪華旗艦車款 LS 350 之外，接下來年底即將上市的全新 SUV 車系 UX，為品牌之主力車種，商品力強勁，預期將挑戰全年販賣台數新高。



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