TOYOTA 總代理和泰車 (2207) 今天舉辦「ALL NEW VIOS」新車上市發表會,總經理蘇純興指出,目前 VIOS 一年販售量為 8500 台,改款後目標一年可望衝高 1 萬台銷售量。TOYOTA VIOS 於 2003 年導入台灣以來,連續 14 年蟬聯一般小型房車級距中的銷售冠軍,累計銷售已超越 22.7 萬台,穩坐入門房車霸主。



蘇純興指出,本次 ALL NEW VIOS 全新改款,外觀造型上更動感俐落、內裝質感大躍進,同時也導入具駕馭樂趣的「SPORT MODE」(豪華) 提升駕乘體驗,全車系升級多項安全配備外,還搭載同級距最高「7SRS 氣囊」(豪華),大幅提升安全配備。在價格上,分為 54.9 萬、57.9 萬及 63.9 萬元,將搶佔國產車市場。



而和泰車也訂下今年 TOYOTA 銷售目標為 11.5 萬台,若加上 LEXUS 的 1.6 萬台,則合計銷售為 13.1 萬台,年增 2.3%。



