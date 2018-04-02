光寶科4/11-4/13參與ISC West 2018 展出多款適用不同場景監控產品

光寶科技 (2301) 今(2)日宣佈將參與 4 月 11 至 13 日在美國拉斯維加斯所舉辦，全球前三大、美洲最具規模的安全器材專業展－「2018 美西國際安全科技專業大展」(ISC West 2018)，將延續 CES 2018 串聯「智慧城市」與「智慧家庭」的概念，展出雙管齊下布局專業監控系統與居家應用，展會期間光寶科技將展出多款適用於不同場景的監控產品，包括省電長效且安裝便利的電池式無線監控攝影機與路由器（access point，AP）、雲端與本地端的智能辨識、以及整合最新 CMOS 影像感測器與攝影機晶片的網路攝影機，針對客戶所需應用整合各部門所長，提供多元產品方案與整合服務，發揮「ONE LITE-ON」的最大綜效。光寶科技智能生活與應用事業群旗下智能監控系統事業部成立於 2015 年，旗下擁有研發團隊與光學實驗室，透過自行開發演算法與各種光源模擬測試，在影片調校與低光源成像領域掌握顯著優勢，陸續推出包括監控攝影機、AP 設備與網路硬碟錄影機（network video recorders，NVR），以及中央監控軟體（Central Management Software, CMS）與應用程式等產品，目前已在北美地區建立與影像監控領域主要客戶的密切合作。



此外，光寶科技也結盟 NVIDIA 透過 TX2 硬體平台晶片加速計算過程，實現影像物件分類並大幅提升人臉辨識精準度；在雲端技術方面，與 Amazon 旗下 AWS 合作，旗下監控產品可將圖像或影片串流至 AWS，利用其充足的運算能力與開放辨識算法來進行趨勢預測與提前預警，並利用其可自由擴充規模的架構，為客戶打造更全方位的優質服務。



展望未來，看好人工智慧的發展，光寶科技預計將在未來 3 至 5 年分別針對智能監控系統事業部旗下終端設備、交換中心（Switch Hub）與雲端平台導入相關技術，用戶可為智能監控系統設置情境模式，透過偵測與警示全面提升居家安全。



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