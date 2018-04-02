櫃買率17家上櫃及興櫃公司 下週前進香港海外法說

櫃買中心將於 4 月 12 至 13 日與群益金鼎證券合作，於香港舉辦「櫃買市場海外法人說明會 2018 Taiwan CEO Day」，邀請川寶 (1595)、瓦城(2729)、穩懋(3105)、生華科(6492)、精測(6510)、生展(8279) 等共 17 家上櫃及興櫃公司，與專業機構投資人進行一對一會談，目前已有逾 270 場次之會議需求，且多為國際知名基金管理公司，其所管理之基金總規模達美金 5,800 億元。櫃買中心表示，本次共計邀集 17 家上櫃及興櫃公司，將與專業機構投資人進行一對一會談，參與的公司為櫃買市場具產業代表性之廠商，包括川寶、瓦城、穩懋、帛漢 (3299)、聚積(3527)、亞通(6179)、益得(6461)、生華科、精測、長華科(6548)、生展、群聯(8299)、弘帆(8433)、綠河 - KY(8444)、光隆(8916)、森鉅(8942) 及汎德永業(2247)，產業類別橫跨電子零組件、觀光事業、半導體、通信網路、生技醫療、光電業、電腦及週邊設備、貿易百貨及電機機械等。



本次法說會預計將有 11 位董事長、7 位總經理親自出席，目前外資法人對於參與本次活動的櫃買市場優質公司反應相當熱烈，已有逾 270 場次之會議需求，且多為國際知名基金管理公司，其所管理之基金總規模達美金 5,800 億元。



櫃買中心海外舉辦法說會已進入第十二年，除獲得參與公司一致好評外，國際專業投資機構的參與狀況也相當熱烈，外資投入櫃買市場比例呈現逐年成長趨勢，據統計，97 年外資投入櫃買市場市值占比為 7.43%，至 106 年 12 月底已達到 22.6%。



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