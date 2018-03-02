〈裕隆集團展望〉7款新車將席捲車市 納智捷純電動車亮相將寫新里程碑

面對車市多元品牌的激烈競爭，以及新能源車的持續發展，裕隆集團今 (2) 日預告今年將推出多款新車，包括裕隆 (2201-TW) 納智捷有 2 款全新電動車亮相，可望為集團寫下新里程碑。

裕日車 (2227-TW)Nissan 也預計第 4 季推全新車款 KICKS 和改款 X-Trail，還有 INFINITI 導入新車型 QX30 以及全新大改款 QX50，中華 (2204-TW) 則將於第 4 季在輕型商用車 VERYCA 款追加重量級的新產品。

納智捷總經理蔡文榮說明，今年兩岸將依照 510 計畫 (5 年 10 款新車) 推出產品，尤其將推出 S3 和 U5 二款純電動車，話題性十足，力拚最快年底前上市，加上 U5、U6 兩款 SUV 買氣持續熱絡，今年有望挑戰品牌銷售新高 2.5 萬台，年增近 1 萬台，成為集團成長主力。

裕日車總經理李振成說明，Nissan 將於第 4 季推出全新車款 KICKS，INFINITI 則要導入新車型 QX30，搶攻進口小 SUV 市場，還有相當受車主歡迎的大改款 QX50，3 款新車全是目前最受消費者青睞的 SUV 車種。

為持續搶攻老車汰舊換新商機，中華則宣布，今年輕型商用車 VERYCA 將於第 4 季追加重量級的新產品，構築更完整的商用車版圖。

另外，在中國市場，裕隆集團看好新能源事業發展，今年東南汽車將推第 1 款 DX3 電動車。

同時，裕隆集團將積極投入純電焊插電式混和動力系統技術車型研發，年底將在杭州成立新能源公司。

在大陸汽車金融項目方面，裕隆集團副執行長陳國榮說明，去年大陸融資事業 (裕隆汽車金融、裕融租賃和裕國融資) 表現亮眼，新增業績達 252 億元，年增幅高達 82%。其中，在裕隆汽車金融帶動下，乘用車業績達 125 億元，年增幅 108%，而商用車、設備業績也分別成長 125%、52%，各項融資業務穩定成長，業績超乎預期。

至於新店房地產開發上，裕隆城第二期商業區基地去年 10 月順利開工動土，預計第 4 季可開始預售，陳國榮說，這是裕隆建設第一個建案，包含萬坪公園重新改建，目標成為新店的地標，相信「會帶給市場 wonderful 的體驗」。