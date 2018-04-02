4月供電吃緊 經榮津：缺口可以補上 但供電確實吃緊

核二廠 2 號機跳機，加上核三 1 號機將進行大修，引來 4 月供電吃緊的疑慮，經濟部長沈榮津今 (2) 日指出，包括台中、興達、協和等 3 部機組歲修完成，可有 140 萬瓩來彌補核三大修的減少的 95.8 萬瓩，但他也坦言，供電上的確吃緊，預估約落在黃燈與橘燈間，溫度高低是重要影響變數，至於缺電與否不是用「保證的」來說，而是要盡量做好穩定供電。

沈榮津今日出席立法院經委會備詢，因台電最新電力供電預測，4 月中、下旬備轉容量率不到 6%，恐將亮出供電警戒的橘燈，引來各界關切，媒體詢問有關 4 月供電及是否保證不缺電等問題。

沈榮津表示，核三 1 號機大修，預估將減少 95.8 萬瓩電力供應，但是已完成大修的機組包括台中、興達、協和等，約可提供 140 多萬瓩，還算補的上來，他強調，4 月供電緊澀，但仍然可以穩定供電。

沈榮津說，4 月會不會出現橘燈，牽涉到溫度高低，如果溫度高用電量將增加，預估 4 月供電約落在黃燈與橘燈之間，會儘量做好穩定供電；至於不缺電保證，他則回應，這不是用「保證」，而是要做好機組運轉維護、新建工廠如期完成，大修機組如期上來，盡量做好穩定供電。

針對 4 月電價調漲是否影響物價一事，沈榮津解釋 ，民生用戶約 85% 是不受影響的，小商家約有 82% 不受影響，根據主計總處預估，電價調漲對物價影響 0.08%，以每月用電 3000 度的小商家來說，1 個月電價約增加 340 元，換算 1 天約增加 11 元，如果是每月用電 2000 度的小商家，1 個月增加 113 元，換算 1 天影響電費為 4 元。

由於核二機組運轉 1 天就跳機，沈榮津指出，原廠設計技師已在昨天晚上進入核二廠，目前還在討論原因中，希望可以盡快釐清，他強調，結果何時提出會尊重專業。