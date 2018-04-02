鐵總與上證所簽協議 圍繞培育上市企業等開展合作

據澎湃新聞消息，近期，中國鐵路總公司與上海證券交易所簽署了戰略合作協議。3月30日上午，鐵路總公司黨組成員、副總經理黃民在鐵路總公司會見上海證券交易所副理事長張冬科一行，雙方就落實戰略合作協議舉行了會談。

黃民感謝上交所對鐵路工作的支持與幫助。他介紹了黨的十八大以來我國鐵路發展取得的巨大成就，特别是建成并運營了世界上規模最大、現代化程度最高的高鐵網，形成了大量的優質資産和資源，為實現鐵路高質量發展創造了條件。希望雙方圍繞拓展鐵路融資渠道、培育上市企業、發行鐵路建設債券及資産支持證券等方面開展深入合作，通過鐵路資産資本化股權化證券化，提高鐵路資産收益，更好地服務鐵路建設，讓社會和人民群衆共享鐵路改革發展成果。

張冬科代表上交所對鐵路總公司重視與上交所的戰略合作表示衷心感謝。他表示，上交所與鐵路總公司建立了良好的合作基礎，在深化多方面、深層次合作，共同開發新業務、拓展新市場等方面具有廣闊的合作空間。希望進一步深化與鐵路總公司的務實合作，在推動鐵路企業上市融資、鐵路建設債券發行、資産證券化以及多層次培訓等方面，發揮專業優勢，為鐵路總公司提供更專業化的服務，推動鐵路資産資本化股權化證券化取得新進展。

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