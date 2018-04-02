美銀美林：股市處於暴風眼平靜 黃金Q2將強勢上漲

《CNBC》報導，美銀美林首席技術分析師 Paul Ciana 表示，「市場正剛好處於暴風眼中」，下面兩個圖表可示意前方烏雲密佈。

「我們的理論推斷，美國金融狀況持續惡化。」

Ciana 特別提到債市和黃金作為關鍵指標，可推測第二季恐會像第一季一樣顛簸。

在一張美國 10 年期貨圖表上，Ciana 看到最近發生的「雙重突破」走勢，這伴隨著 10 年期貨上漲與大量交易，讓 Ciana 相信債市很快就會上漲。

黃金被視為股市開始下跌時的避險工具，Ciana 也在黃金圖表中看到上漲跡象。截至上週四，黃金處於 2011 年以來最長季度漲勢，他認為黃金第二季將有強勁增長。

他指著黃金週表說，「黃金過去 7 次大漲，其中 6 次與此前下跌相比，基本上都有很高的成交量。」

他指出這可能會成為牛市，這是黃金走高的另一個跡象。「所以我認為，在黃金紮穩 1320 美元左右後，倘若真的出現牛市，有很大機率你把目標放在 1400 美元中段可以獲得大報酬。」

這些都讓 Ciana 相信，2018 年前面幾個月看到的市場波動恐怕在未來幾個月還會重新上演。

「享受一下兩個暴風雨中間的短暫平靜吧，接著準備迎接暴風雨，因為第二季恐怕會更像第一季。」