熱門股─台船 離岸風電題材發燙 周漲3成創4年新高價

台灣 3GW 風場分配的離岸風電遴選結果將在 4 月下旬公布，近期相關概念股大發威，其中，台船 (2208-TW) 由於與比利時 DEME 集團旗下海事工程大廠 GeoSea 公司結盟，也和世紀鋼 (9958-TW) 結盟入股其旗下世紀風電公司，股價大漲，周漲幅高達 30%，本周最高來到 19.2 元，來到 4 年新高價位。

為了搶攻離岸風電商機，台船早在去年底宣布與 GeoSea 公司結盟，合資成立台船環海風電工程公司，藉此快速汲取國外風機、塔架和水下基礎等技術能量，也成為台灣第一個能在海上施工的公司。

而近期由加拿大北陸電力 (NPI) 和新加坡玉山能源共組的海龍風力發電，也和台船、GeoSea 組成的團隊結盟，強化技術能力。

日前台船董事長鄭文隆透露，經濟部公布的離岸風場開發和建設總投資額將超過 7000 億元的商機，其中有 15-30% 是海上工程，商機龐大，台船將積極搶進，最快下半年起就可以看到離岸風電業務發酵。

針對離岸風電所需的工作船隻，台船表示，將投入製造風機安裝平台船 (TIV) 和駁船，其中，駁船則於 7 月開工，預計明年第 1 季陸續完工，而 1 艘平台船預計 2020 年完工。