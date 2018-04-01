股神的房地產事業：巴菲特現在是美國第二大房地產經紀人了

摘要：波克夏旗下的房地產經紀公司 HomeServices 給了巴菲特一個小驚喜：「大口吃掉」競爭對手，交易量直線上漲 8 萬，房產經紀人總數突破 4 萬人。

巴菲特一向以「股神」的名號所為人熟知。萬萬沒想到，他悄然一變，轉身就成了美國第二大房產經紀人。

這一切都多虧了巴菲特平日裡「幾乎注意不到」的一家子公司：波克夏旗下的房地產經紀公司 HomeServices。

在今年的致股東公開信中，巴菲特提到，波克夏在 2000 年通過收購 HomeServices 當時所屬的美國中部能源公司（即現在的波克夏能源公司）多數股權進軍房地產經紀領域。巴菲特起初未曾太過重視這家公司，但 HomeServices 卻在去年給了他一個驚喜：

一年一年下來，公司的房地產經紀人數逐漸增加。到了 2016 年底，HomeServices 已經成了全美第二大房地產經紀公司，但實力仍不及排名第一的龍頭公司 Realogy。

2017 年，HomeServices 迅速增長。我們收購了業內第三大地產公司 Long and Foster、排名 12 位的 Houlihan Lawrence 以及 Gloria Nilson，由此增加了 12300 名房產經紀人，將總數提升至 40950 人。在美國房產銷售方面，HomeServices 已經接近領先地位，「雙邊」銷售額（如果公司同時代表買家和賣家，交易的美元價值將被計算兩次）達到 1270 億美元。

儘管如此，HomeServices 在 2018 年預計完成的房地產經紀業務只占全美的約 3%，還有 97% 尚需努力。鑒於價格合理，我們將繼續增加經紀人數量，這是業務的基石。

彭博社援引房地產行業數據提供商 Real Trends 數據顯示，2017 年，HomeServices 收購最大競爭對手之一 Long and Foster 後，「雙邊」交易量增加了超過 80000 次，較前一年上升了 34%。

圖源：金融部落格 Zero Hedge

但金融部落格 Zero Hedge 分析稱，巴菲特稍顯不幸。在現下的房地產市場中，有限的供應和過高的估值開始對房屋購買產生影響，待售住房年增率下跌 4%。隨著利率上升，房屋抵押貸款申請數量大幅減少。其原因可能在於，與房屋估值相比，薪資水平增長疲軟。

美國 2 月新屋銷售年化總數為 61.8 萬戶，略遜於預期的 62 萬，創去年 10 月以來最低。路透社分析指出，最近幾個月美國房市漲幅放緩，主要由於庫存短缺，特別是低端房供應不足，導致房價上漲，令首次購房者望而卻步，進而導致銷售下滑。

另外，儘管美國 2 月成屋銷售大幅好於預期，但首次置業者在 2 月銷售中占比 29%，較去年同期的 32% 有所下滑。由於庫存短缺、房價和房貸利率同步走高，首套房購買者的熱情受到明顯打壓。

『新聞來源／華爾街見聞』