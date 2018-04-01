嗅到一股七千億的CDR妖風，並且川大爺正式開始建墻了

上周五港股和美股都休市。然後下周一是香港復活節假期，又休市。緊接著就到了我們休清明小長假了，輪到A股休市。所以這些天交易時間比較亂，港股通也基本都是關閉的。

在沒有港股通的日子裏，A股會不會原形畢露？

最近行情不好，散戶被大小票轉換行情來回抽嘴巴。其實虧的不光是散戶，上市公司炒股還不如散戶呢。比如上海萊士，剛發了一季度業績預告，炒股炒虧了9個億。

心真夠大的。看到這你有沒有感覺舒服點？

最近南海軍演的事發酵了，貌似這次是史上最大規模海上軍演，而且遼寧號航母也參與。我不懂軍事，只是感覺這次陣勢很大的樣子。

所以今天軍工板塊跟著揚眉吐氣了一把。以往軍演或閱兵，軍工都會跟著嗨一下。比如每年6月份搞環太平洋軍事演習的時候，國防軍工指數都會漲一波。

但也只是簡單的漲一波，演完了也就萎了。所以你看軍工股的估值一片慘兮兮：

炒這種概念就像搶凳子遊戲，看誰在音樂停下的時候能找到出路，慢了就當接盤俠。

2018年，那是一個春恩恩恩天，有一堆中概在中國的A股裏畫了一個圈。

一股CDR的妖風即將吹來，第一批有8個獨角獸要回國上市：百度、阿里巴巴、騰訊控股、京東、攜程、微博、網易以及舜宇光學。

我算了一下它們的市值，加在一起7萬多億人民幣，假設在A股發行的CDR占比10%，就是7千多億人民幣，相當於一個中石化。

這還只是第一批，後面富士康小米什麽的還等著呢，都是大塊頭。

券商的投行部們這回可以大口嚼獨角獸肉了——投行承銷費是承銷額的0.5%到1.5%。

所以CDR回歸利好券商的概念是不是要開始吹了？我並不是很確定，只是從近期的年報看，證金增持了不少券商，我聯想到可能跟CDR有關。

本文來自微信公眾號投研幫，作者 王了了

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