投資債券或股市？巴菲特：我1分鐘內就會選擇股票

「股神」巴菲特週一 (26 日) 對 CNBC 表示，就長期投資而言，若要在債券與股票之間抉擇，「我會在 1 分鐘內選擇股票」。

巴菲特說，我認為持股 30 年，其效益遠優於 30 年期政府債券。

巴菲特日前發布「致波克夏公司股東信」，並於信中指出，雖然就短期來看，股票風險較高；然而，看似安全的債券，卻可能帶來風險。

他強調，目光長遠的投資人，若以投資組合的股債比例，來衡量投資風險，會是個可怕的錯誤 (terrible mistake)。

巴菲特認為，高評等債券，往往會推升風險。

巴菲特稱，未來 1 天、1 週，甚至 1 年，股市的風險，都高於短期美債；然而，隨著投資時間拉長，只要以相對市場利率更合理的本益比買股，1 個多元化的美股投資組合，其風險將逐漸低於債券。

他也說，過去 50 餘年來，波克夏的股價曾 4 度重挫，跌幅從 37% 至 59% 不等；股市何時跌、跌多深，沒人說得準，這正是「別借錢買股票」的有力論證。

巴菲特認為，就算借款不多，也未遭遇市場暴跌威脅，你的腦袋仍將持續受到聳動報導、評論的衝擊，在無法保持鎮定的情況下，大腦無法做出正確決定。

巴菲特強調，「綠燈隨時可能跳過黃燈，直接亮紅燈」；不過，對沒有負債的人來說，市場大跌或許是個轉機。