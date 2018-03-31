【富蘭克林華美】全球退休金資產突破40兆美元 目標日期基金成投資首選

退休金資產投入主動控制風險的目標日期基金 美國目標日期基金規模已來到 1.12 兆美元

根據專業風險管理顧問公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson）發表的《全球退休金資產研究 2018》報告，截至 2017 年底，估計全球退休金資產達美金 44.9 兆元，並有 84% 集中在前 7 大退休金市場國家 （後簡稱 P7），其中資產配置雖仍以股、債為主，但配置比重下滑，另類資產占比則持續提高（見圖一）。富蘭克林華美投信表示，考量股、債投資組合的齊漲齊跌風險，重視低波動的退休金資產轉向其他收益資產已是世界趨勢，主動控制風險的目標日期基金（Target Date Fund, TDF）成為退休金投資首選。

過去 20 年來，以美國為首的 P7 國家退休金資產成長 3 倍，其中投入另類資產的比重愈來愈高，從 1997 年的 4% 成長至 2017 年的 25%，總額躍升 19 倍之多，而股、債占比則從 1997 年的 92% 下滑至 2017 年的 73%，顯見傳統資產難以滿足退休投資的低波動收益需求，此時專為退休計畫量身打造、主動控制風險的目標日期基金吸引市場目光，獲退休金資產大量進駐 (見圖二)。

富蘭克林華美目標 2037 基金經理人邱良弼指出，目標日期基金是退休制度較完善國家的主流商品，全球退休金資產規模前二的美國與英國，都將其做為預設基金選項，提供投資人一個長期規劃退休、持之以恆不間斷，並嚴格控管風險的投資計畫。美國的確定提撥制（Defined Contribution plan, DC)、個人退休帳戶 (Individual Retirement Account, IRA) 自 2000 年起大舉投入目標日期基金，截至 2018 年第 4 季，基金規模已來到 1.12 兆美元。

邱良弼認為，退休準備如果只重視保本，很容易陷入資產不夠用的困境，借鏡美國的退休計畫趨勢：以家庭為單位投入退休準備金、共同基金，透過建立投資組合創造收入，退休金管理機構考量股、債風險，將資產轉向主動控制風險的目標日期基金；但不少台灣家庭的資產配置顛倒過來，以房地產、存款、保險優先，接著才是比例極低的退休準備金與共同基金，與世界潮流背道而馳，如此理財忽略了資產成長性，恐無法達到理想的退休金目標。

因此富蘭克林華美投信建議，退休規劃應將資金投入嚴格控管波動的目標日期基金，特別是現階段全球市場股、債齊漲齊跌的機率提高，傳統資產組合已難以滿足退休金資產的低波動目標，不只考量股市風險，還一併考量債券與商品風險的目標日期基金，可幫助投資人在一定的風險接受度下，創造最大的資產成長，搭配「按月領回」取代「一次買回」的類年金設計，更避開特定時點贖回的風險，盡可能通過市場震盪考驗，並創造穩定現金流，正是退休金投資首選。

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