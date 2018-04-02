中美貿易紛爭免驚 醫材股坐擁高夏普值 長線看多

中美貿易紛爭使全球股市波動加大，醫療保健產業雖未倖免，但次產業醫材及設備產業的投資前景持續看升。凱基投信認為，醫材股擁有高夏普植，加上全球老化趨勢加劇、慢性疾病人口增加及新興市場對於醫療品質需求提升下，持續有助於醫材及設備產業發展。

凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉表示，長期而言，醫材及設備產業因為獲利穩定增長、併購活動熱絡，以及產業進入門檻較高，投資前景持續看升。若考慮承受的波動風險後，MSCI 全球醫療服務及醫材設備指數還擁有較高的夏普值，統計 2017 年夏普值為 3.92、過去 5 年則為 1.67，明顯優於 MSCI 醫療保健指數及 MSCI 製藥生技指數表現，投資效率相對較高。

黃廷偉表示，川普稅改有利於海外資金匯回，企業可將現金用於買回庫藏股、增發股利及持續購併。高盛的統計便顯示，過去兩年 S&P500 企業中將現金用於研發或購併的公司股價表現較好，目前美國企業購併案比例中，仍由醫療保健產業居首位，有利股價動能持續。

除了稅改助攻，黃廷偉表示，美國已經取消兩年的醫材消費稅 (medical device excise tax)，原訂於今年初恢復課徵，但目前已獲國會通過延後至 2020 年實行，醫材產業聞訊後歡欣鼓舞，並表示希望最終可以變成永久性免稅，為產業長期發展注入利多。