【富蘭克林華美】中美貿易戰起風浪，中國醫藥行業成為避風港

美國醫療產業旺季＋中國醫藥股財報亮點 第二季行情可期

美國將禁止中國收購美國高科技企業的消息加劇貿易戰爭擔憂，衝擊美、中、港、台股市皆由科技類股領跌下挫，反觀中國醫療產業受惠長線政策利多，3 月以來逆勢上漲 8.2%，富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人廖昌亮表示，中美貿易戰不時掀起股市風浪，短期內仍可能持續延燒，中國醫療產業因受貿易戰衝擊程度較小且為中國經濟轉型重點項目，長線趨勢向上，可望成波動環境下的資金避風港。

由於陸股為本波貿易戰主角之一，在市場氛圍偏向保守下，上證指數 3 月以來下跌 3%，各產業表現僅上證醫藥、上證信息及上證公用指數收紅，其中又以上證醫藥指數上漲 8.2% 表現令人驚豔（詳表一）。富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人廖昌亮表示，雖然中國的原料藥、醫用耗材、低端電子醫療器材或多或少也會受到貿易戰衝擊，但對其他醫療次產業影響不大，主因中國醫保發展是基於老齡化、收入提升、創新技術等層面驅動內生成長，故在本輪波動上反而有避險效果。

富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人廖昌亮表示，近年中國藥品出口至美國的藥品金額變化不大，2017 年占比維持在 15%，反倒是中國自美國進口的藥品成長速度較快，去年自美國進口藥品的金額占比已達 35%，較前年增加約 10%(資料來源：萬得，財通證券，2018/3/25)，加上中國總理李克強在兩會後的記者會上表示，希望做到對抗癌藥實施零關稅，市場分析中國對創新藥領域將進一步開放，反向實施報復性徵稅可能性較小。

再者，川普貿易戰的目的之一為消除美國逆差，限制中國出口外，迫使中國打開進口大門也是方式之一，創新藥及高端醫療器材的進口壓力會增加，並要求中國加強保護知識產權，長期有助於強化競爭力，中國加速發展創新藥趨勢不變。

展望後市，廖昌亮表示，4 月中進入季報與年報公布時程，部分受惠醫改題材的中國醫療個股財報值得期待，加上 5 月~ 6 月適逢美國醫療產業傳統旺季 (美國癌症醫學年會)，短期內市場震盪難免，但整體來說，醫療保健第二季的行情仍正向看待。

佈局上，美國創新題材、中小型生技股仍是投資重點，考量 NBI 指數今年呈現大區間震盪機會較大，亦可逢低佈局美國大型醫材股；中國、香港現階段建議以受惠醫改的連鎖藥局、中藥、醫材為主，先前漲多休息的創新藥可再觀察，至於南韓，仍以生技製藥、醫美、醫材為看好標的，投資人在挑選相關基金時可多加留意相關佈局。

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