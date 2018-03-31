【富蘭克林華美】美股回神、推升台股，題材股季底後伺機入場

中美貿易戰風浪未明朗下，全球股市波動度提高，不過本周美國就業數據強勁拉抬美股回神，同步推升台股漲勢，惟季底結帳情緒、獲利了結賣盤湧現。富蘭克林華美投信表示，台股今日 (3/31) 獨家開盤見漲、盤中狹幅盤整，終場以 10919.49 點收漲，周線漲約 0.7%，季線仍有守，各類股漲跌互異，以半導體、電子、生技、紡織、食品及金融等族群收紅，後續等籌碼面整理乾淨後仍有伺機加碼的空間。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，全球中長線景氣展望仍具上行空間，本周重量級電子權值股走穩，支撐台股買氣，而台股期貨方面，本周外資加碼多單、偏多操作，呼應多頭格局持續，不過今日歐美股休市、台股獨家開盤，整體成交量縮水至新台幣 755 餘億元，加上季底結帳情緒，目前漲多回檔的個股須時間鈍化賣壓，才再有伺機進場的機會。

經濟層面上，郭修伸表示，中美貿易啟動高層談判，包含下調對美進口汽車徵收關稅、增加對美半導體採購等，原先讓市場擔憂可能影響中國、削弱對台灣等亞洲國家半導體採購訂單，惟因台灣半導體龍頭企業亦為全球晶圓代工廠龍頭，主要客戶包含蘋果電腦等多數美系大廠，加上部分台廠也與中國廠商結盟，可望穩定來自中美兩地的客源，受貿易戰影響範圍與速度有限。

盤面部分，郭修伸表示，今日盤面平整、短線上大盤指數維持區間整理，資金仍主導指數空間，不過美國加速升息與景氣走升階段，多數產業如半導體、電動車、工業自動化、雲端運算及大數據等應用趨勢仍持續擴大，將是籌碼面持續關注的焦點。

產業面上，郭修伸表示，主要手機與智慧型載具之相關晶片組的需求動能回溫，多來自於庫存回補的需求與新型機種推出，預期新機種的鋪貨效應有助強化下游零組件廠商的營運動能，整體產業前景不看淡；汽車電子仍有訂單能見度，因應各國電動車專案增加，以及中國市場的銷售成長所致；醫材類股則有基本面支撐，搭配全球醫療器材市場規模穩增長，市場推估今年將配發的現金股利上看 1.5 兆新台幣，這些具備高現金殖利率且業績展望佳的醫材個股將是長線布局的重點。

展望後市，郭修伸表示，觀察美國升息加速及國際政經局面不定，台股個股漲跌的輪動性將提高，但台股長線基本面與體質仍佳，近期可觀察指數守穩的關鍵點位，將視為合理進場的布局契機，而個股中具備基本面及題材面優勢者，亦可多加留意。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本文提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。本文提及之指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。富蘭克林華美投信獨立經營管理。

