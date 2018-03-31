美國研究：如果中國報復 美豆出口中國可能暴跌70%

摘要：美國大豆出口委員會稱，如果中國向美國大豆徵收關稅，除了會對美國大豆造成 71% 的出口下滑外，同時對中國損失更嚴重，因為大豆進口對中國國內經濟非常重要。

3 月 28 日，美國大豆出口委員會公布了一份中國關稅會對美國大豆出口產生影響的研究報告。

該報告是由美國普渡大學的兩位農業經濟學家 Wally Tyner 和 Farzad Taheripour 共同完成，他們的研究表明：

10％的中國大豆關稅將導致美國對中國大豆出口下降三分之一，美國大豆出口總量下降 18％，美國大豆產量下降 8％。

30％的中國大豆關稅將導致更大幅度的下降。美國大豆對中國的出口可能下降 71％，美國大豆出口總量下降 40％，而大豆產量下降 17％。

目前，中美雙方為重要的大豆客戶和供應商，在全球大豆市場中占據重要地位。

據美國大豆協會統計，每年美國農民生產的大豆有 1/3 銷往中國，總價值約為 140 億美元，過去十年中國進口量至少翻了一倍。2017 年美國大豆出口量超過 60% 進入中國。

由於中國大量進口美國大豆，因此在這一輪貿易戰中，「大豆牌」成了部分人眼中中國最有效的反制措施之一。

前中國財政部長樓繼偉在日前參加某論壇時就表示：

「…… 如果我要在政府，我可能先打大豆，然後打汽車……」。

美國農業和家庭聯盟發言人 Kevin Lawlor 也曾表示，中國政府如果對美國大豆實施報復性關稅，這將對美國農村家庭帶來巨大打擊：

「這些家庭的生計都依賴​​於這個近 500 億美元的產業。」

但 Tyner 認為，如果中國向美國大豆徵收關稅，除了會對美國經濟每年造成 17 億到 33 億美元不等的損失外，同時對中國損失更嚴重，因為大豆進口對中國國內經濟非常重要。

美國駐華大使布蘭斯塔德周四在接受彭博社電視採訪時也稱，中國若限制美國大豆進口，將傷害中國消費者，特別是人數不斷增長的中產階層，起到適得其反的效果，比對美國農民傷害更深。

招商證券則認為，中國大豆消費嚴重依賴進口，國內庫存水平較低，同時需求相對剛性，這將令供給的邊際變化導致價格劇烈波動。大豆價格的上漲將顯著抬升通膨壓力，進而影響央行貨幣政策操作，可能對年內資本市場表現與大類資產配置策略帶來變數。

3 月 22 日，美國總統川普根據美國 301 調查結果宣布，計劃對至少 500 億美元的中國進口商品徵稅，覆蓋約 1300 類商品，稅率高達 25%。

3 月 23 日，中國商務部針對美國關稅計劃發布中止減讓產品清單，擬對自美進口產品徵收關稅，其中包含豬肉及製品以及水果等部分農產品，但該清單中暫時未包含大豆。

『新聞來源／華爾街見聞』