國產看好今年房市最壞情形已過 全年營收可望成長1成

國產 (2504-TW) 建材實業集團旗下台北港埠今 (31) 日舉辦大型車輛高裝檢，不過展望今年，國產表示，房產最壞時刻已過，估今年混凝土出貨目標為 630-650 萬立方米，年增 5%，法人看好全年營收可成長約 1 成，本業持續穩健成長。

國產今日舉行大型車輛高裝檢，共有上百輛預拌混凝土車、砂石車、水泥槽車接受高裝檢；董事長郭家名表示，國產第二散雜貨儲運中心每年總進口量超過 700 萬公噸，車隊高裝檢是要強調安全零風險。

郭家名身兼台北港埠及中保物流董事長職務，他表示，位於台北港的國產第二散雜貨儲運中心佔地 4.2 萬坪，設有 8 大站區及巨型設施，儲存及轉運砂石與建材，砂石大倉總儲存量高達 13.5 萬公噸，是落實國產安心建材履歷，做好混凝土品牌來源把關的重要基地。

郭家名指出，為了做好自主安全管理，中保物流及台北港埠都要進行大型車輛高裝檢來保護用路人安全，台北港埠連續 3 年獲得金舫獎；今日特別邀集監理所，警察局等主管機關，與在地民意代表，百台車輛與司機，約 500-600 人參與大型車輛高裝檢活動。

國產去年合併營收 164 億元，較 2016 年 161 億元 (不含航空運輸收入) 增加 3 億元， 年增 1.8%，稅後純益 28.1 億元，每股純益 2.01 元，董事會通過擬配發 0.5 元現金股利，創近 10 年來新高；去年國內預拌混凝土出貨量 613 萬立方米，年增 5.6%。