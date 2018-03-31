霹靂去年受業外衝擊 每股僅賺0.09元 創新低

霹靂 (8450-TW) 今 (31) 日公告去年財報，布袋戲劇集受線上盜版影響，營收創近 4 年來新低，毛利率雖較前年小幅成長，但營益率創近 3 年新低，而加上匯損與認列業外轉投資損失影響，全年稅後純益僅 410 萬元，每股稅後純益 0.09 元，創新低。

霹靂去年合併營收 6.36 億元，年減 9.15%，毛利率 56.32%，年增 0.73 個百分點，營益率 8.19%，年減 12.4 個百分點，稅後純益 410.2 萬元，年減 97.47%，每股稅後純益 0.09 元。

霹靂去年第 4 季合併營收 1.72 億元，季增 5.59%，年減 3.1%，毛利率 55.45%，季減 3.16 個百分點，年減 1.7 個百分點，營益率 - 16.17%，較上季的 20.61% 與去年同期的 17.1% 轉負；稅後虧損 3077.2 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.66 元。

霹靂董事會今日也通過不配發現金股利，但擬以資本公積轉增資，每仟股無償配發約 100 股。

霹靂財務長郭宗霖表示，去年營收較 2016 年減少，主要原因為台灣布袋戲劇集收入飽受線上盜版影響，不過去年海外市場經營有成，營收占比已達整體營收 1 成以上，海外市場營收成長主要來自台日聯手製作奇幻武俠布袋戲「東離劍遊紀」、特映版電影「生死一劍」相關收入，加上中國付費視頻與商品銷售收入大幅成長，未來海外市場拓展將成最大成長動能。

不過，郭宗霖表示，由於去年匯損達 5110.4 萬元，且子公司大霹靂國際整合行銷的電視頻道代理商財務狀況不佳，認列相關應收帳款及票據等減損 4902 萬元，使去年獲利表現不如預期。

展望今年，霹靂表示，霹靂布袋戲劇集的男主角「素還真」今年出道滿 30 周年，將陸續推出付費數位收視、舊劇重拍、全新授權遊戲、霹靂大展與音樂演唱會等一連串線上結合線下的活動，IP 後市發展效益可期。

此外，中國市場隨著戲迷人數持續成長，付費視頻、各項授權與商品銷售收入也隨之成長，並可望受惠中國惠台 21 條政策，後續將加速中國業務推展。