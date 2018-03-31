壽險業投資轉向 吹起文創風 還積極尋找這三類標的

壽險業過去投資大多布局在股債、房地產，但是，近年來有投資文創的趨勢，除了國泰金 (2882-TW)、新光金 (2888-TW) 旗下壽險子公司看好影音串流平台，投資了有「中國版 Netflix」之稱的愛奇藝 (IQ-US) 在美國的 IPO，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽也曾在去年投資閱文集團在香港交易所掛牌的普通股交易。除了文創，壽險業也都積極尋找包括綠能科技、生技醫療和智慧機械等投資的產業項目。

有「中國版 Netflix」之稱的愛奇藝 (IQ-US)，3 月 29 日在美國納斯達克上市，首次公開發行 1.25 億股的美國存托憑證 (ADS)，每份 ADS 代表 7 股 A 類普通股，發行價格區間為 17-19 美元 / ADS，總計 8.75 億股 A 類股份，加上承銷商執行的 1875 萬股超額配售，愛奇藝通過首次公開招股最大募資額將達到 27.3125 億美元。

國壽和新壽昨天都公告，取得愛奇藝首次公開上市普通股，各認購了 7.5 萬股，累積持股比率約 0.02%，交易總金額為 1350 萬美元，但是愛奇藝掛牌第一天就下跌大跌 13.61%，收在 15.55 美元，等於國壽、新壽馬上套牢 183.75 萬美元 (折合約新台幣 5328 萬元)。

其實壽險公司近年來有投資文創的趨勢，富邦金旗下富邦人壽就在去年 11 月初投資閱文集團在香港交易所掛牌的普通股交易，交易金額上限為 1.5 億美元，閱文集團是總部位於上海市的文化出版公司。

除了文創，壽險業也都積極尋找包括綠能科技、生技醫療和智慧機械等投資的產業項目。國壽副總經理洪祝瑞就表示，該公司將參與國內公共投資以及擬購置不動產，而關於風險性大的股票投資比重不會太大，所謂公共投資包括綠能、綠地和綠建築等產業。