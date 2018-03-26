〈房產〉房市最恐慌時間點已過 看跌房價比例降到50% 創近三年最低

由房仲業者針對網友進行 2018 年的購屋意向調查結果顯示，民眾對於房產看跌的占比明顯下滑之中，信義房屋 (9940-TW) 指出，看跌房價的比例持續收斂，此季調查已經降低到 50%，看跌房價的比例已經是近 3 年最低的一次，市場情緒最恐慌的時間點已過，且預期未來房價持平的比例持續拉高。

而全國不動產調查的結果更為樂觀，該公司針對網友進行 2018 年下半年購屋意願調查，發現看跌未來房價走勢比例僅 29.7%，且看好房價上漲的人更近半數，顯示民眾對於房價不悲觀。但調查也顯示，有 69.3% 的網友認為今年不是進場購屋的好時機，但多數人還是想買房，顯示買方是既期待又害怕受傷害。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾對於房價的感受與預期，會影響民眾是否決定在當下購屋，從 2015-2016 幾次的購屋意向調查發現，有 5 季的調查結果，看跌房價比例都超過 7 成，當時也就是房市信心最低迷與恐慌的時間，市場交易量也萎縮到近年新低量，不過 2017 年市場的恐慌氣氛慢慢淡化，看跌房價比例緩步收斂，購屋信心從谷底回溫與房價適度修正後，反應市場交易量的買賣移轉棟數與不動產仲介業營收已經觸底反彈。

信義房屋此次調查看跌房價的比例收斂至 50%，是近 3 年調查以來看跌比重最低的一次，雖然看漲房價的比例仍不到 1 成，房市距離樂觀仍有一段差距，但 2017 年第 1 季看跌和持平的差距是 52%，一路收斂到現在看跌比持平的僅多 8%，越來越多的受訪者購屋情緒由悲觀的看跌，已轉為中性持平。

至於對於未來利率走勢看法部分，有 43% 的受訪者認為利率不會大幅調升，26% 購屋時則沒有考慮到升息問題，但也有 2 成的受訪者認為可能大幅升息先觀望，另外對於地震後購屋是否考慮建物耐震條件的調查，有 47% 的受訪者表示會挑 921 後蓋的房子 (建築法規較嚴格)，42% 則會特別注重結構安全與建商品牌，剩下 11% 則是選擇不會或者不清楚。

曾敬德表示，實際上過去的一段時間，外在的客觀情勢變動並不大，利率也都維持在低檔水準，但民眾對於房價看法卻有明顯波動，影響主因還是對房市的信心度，因此從 2015 年修正至今，民眾面對房市明顯心態上顯得「比較敢買」，購屋信心的改善有利於 2018 年的房市交易量持續回溫。

信義房屋的此一網路調查結果，是針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2018 年 03 月 12-21 日，總計回收 1070 份網路問卷。在 95% 信心水準，抽樣誤差於正負 3% 以內。