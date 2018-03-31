先進光去年獲利年增42% EPS 1.47元 Q2起越南廠玻璃鏡頭產能倍增

光學鏡頭廠先進光 (3362) 公布去年財報，2017 年稅後淨利 1.35 億元，年增 42%，每股盈餘 1.47 元，優於前一年度 1.03 元。先進光因應需求提升，已加快越南廠產能擴充計畫，最快第二季起越南廠玻璃鏡頭產能將倍增。先進光 2017 年營收 17.45 億元，年增 19%，毛利率為 32.4%，較前一年度增加 4.56 個百分點，營業利益為 2.27 億元，營益率 13.07%，稅後淨利 1.35 億元，年增 42%，每股盈餘 1.47 元。



先進光日前宣布將以每股價格 24 元、斥資 1.12 億元取得耀崴科技 60% 股權，由於耀崴主要生產汽車周邊產品，市場認為，先進光是想透過該項投資，持續強化車用產品布局。



耀崴主要產品包括車用 2D／3D 環景監視、資訊娛樂產品及周邊配件等，而先進光主攻 NB 鏡頭產品，但在車載鏡頭市場部分也漸有斬獲，除了已打入台灣富豪汽車供應鏈，也成為中國沃爾沃 (Volvo) 汽車供應商，其今年車用業績比重預計要挑戰 10%。



先進光因應需求提升，已加快越南廠產能擴充計畫，最快第二季起越南廠玻璃鏡頭產能將倍增。而看好筆電光學鏡頭及智慧家庭等需求，先進光也正規畫台灣廠塑膠鏡頭方案。



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