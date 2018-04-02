油市供給又一生力軍：巴林發現該國自1932年來最大油田

據該國官方通訊社報導，巴林是波斯灣國家中最小的能源生產國，而巴林近期發現了該國自 1932 年生產原油以來的最大油田。

巴林地圖 / 圖：谷歌

據巴林新聞社報導，在巴林島西海岸的一處礦床發現的頁岩油和天然氣「極度大於巴林目前的儲量」。根據美國能源信息管理局 EIA 的數據顯示，該巴林目前每日從自己的油田抽出大約 45,000 桶石油，並與沙烏地阿拉伯共有的油田每天產出約 30 萬桶石油。

此油田處於離岸的 Khaleej Al Bahrain 盆地，可將巴林 2020 年每日原油產出提升至 10 萬桶。這個島國現在受到石油生產國 OPEC 之間的全球協議約束，限制生產量以減少全球庫存。

巴林石油部長 Shaikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa 在 BNA 報告中表示，「初步分析表明，這一油田的發現具有實質性的意義，能夠支持長期緻密油和深層天然氣的潛力」。

根據《BNA》的報告，DeGolyer＆MacNaughton 顧問公司對該油田進行了評估，巴林計劃在週三（4 日）提供有關「規模和開採可行性」的更多細節。

由於投資者追求更高收益率，巴林上週制止了出售債券的計劃（因報酬率不達市場預期）。目前僅提供了 7.5 年的 sukuk（回教債券，規定上是不含利息，但實質上已加上報酬率），在 3 月 28 日籌集了 10 億美元債券。