東哥去年EPS 3.24元 擬配息2.03元 今年力拼獲利雙位數成長

豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478) 去年全年合併營收 36.2 億元，稅後淨利 2.7 億元，每股盈餘 (EPS)3.24 元。日前董事會通過每股擬配現金股利 2.03 元，東哥遊艇表示，為落實獲利回饋股東政策，及對今年展望樂觀，配發比例由前一年的 4 成提高至 6 成以上。今日盤中股價下滑。東哥 2017 年營收較前一年度成長 30.6%，主要是美國佛州新廠(MIBW) 出船數量增加所帶動，不過因前半年產能效率尚未充份發揮而虧損，而下半年 MIBW 之生產效能已大幅提昇，加上產品組合調整有成，全年本業獲利能力仍持續提升，毛利率及營業利益率創下新高、分別為 30.5%、10.4%。預估在 MIBW 新廠效益發揮下，樂觀期待今年營運效能。



至於 2017 年獲利受不可控的一次性因素衝擊而不如預期，而影響獲利兩大不利因素分別為新台幣對美元匯率整年強升逾 7.5%，產生匯損；以及認列美國減稅政策的遞延所得稅，一次性影響數逾 1.5 億元、約當影響 EPS 1.8 元。



而去年全年營收占比自有銷售為 43%，透過美國最大上市遊艇代理商 MarineMax 銷售則占 57%。東哥表示，2016 年合併的佛州廠 (MIBW) 以生產 70 呎遊艇為主，此款中型遊艇深受美國主流消費者喜愛，市場接受度高，2017 年起公司即進行生產效能改善及調高銷售價格，在工廠生產成本控管及售價調漲雙重策略奏效下，激勵下半年營業毛利大幅提升，全年毛利率達 30.5%，2018 年佛州廠獲利能力將可持續精進。



此外，董事會也通過 2017 年度盈餘分配案，每股擬配發 2.03 元現金股利，配發比例超過 6 成，為近年來最高；以昨 (30) 日收盤參考價 62.7 元計算，現金殖利率約 3.2%。



東哥指出，目前遊艇主要消費國 - 美國市場彌漫樂觀氛圍，主要是去年通過川普稅改的利多政策，以及失業率創下 10 年新低，有助於增加富人消費意願與提升消費者信心指數。此外，美國遊艇同業皆預期 2018 年市場需求熱絡，包含東哥的主要合作夥伴、全球最大遊艇通路商—MarineMax 日前調升今年獲利目標、上修幅度近二成，顯見今年遊艇產業景氣持續正向發展。



東哥表示，展望 2018 年第一季雖為傳統淡季，看好全年整體營運表現，積極拓展市場，日前已參加美國多個重要船展，皆有不錯訂單的斬獲，對未來營收有所挹注。整體而言，東哥將持續提升美國工廠營運績效，並進行多元佈局以蓄續未來成長動能，包含開發製造適合不同市場新船型、擴建小港新廠產能、拓展營運據點、代理其他品牌及售後維修服務之營收逐步提升等，預估多管齊下的策略效益將陸續展現，目標 2018 全年營運優於去年，力拼獲利雙位數成長。







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