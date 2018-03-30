〈離岸風電商機夯〉首家取得正式合約台廠 CIP與世紀鋼旗下世紀風電簽採購協議

丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (30) 日與世紀鋼 (9958-TW) 子公司世紀風電 (CWP) 簽署水下基礎合約預定協議書，有別於簽署 MOU，此為正式合約框架，世紀風電為目前台廠唯一取得 CIP 正式合約的公司，也是 CIP 繼三菱重工維特斯 (MVOW) 後，第 2 個在台簽署合作框架協議的公司。

根據今日簽署的合約框架，CIP 將從業主層級，協助國際水下基礎結構供應大廠丹麥 Bladt Industries，將技術轉移給世紀鋼，並透過策略性組合採購，加速實現台灣離岸風電水下基礎結構生產本土化。

CIP 過去在英國 Beatrice 風場採購策略，是將海底基礎生產訂單分為 3 家供應商來提供生產，CIP 臺灣區計畫執行長侯奕愷表示，由於彰芳與西島 2 座風場將需要近 100 座水下基礎，因此會與更多水下基礎製造商合作，以確保工程進度，並促進本土鋼構商產值，而除世紀鋼外，也已與長期合作夥伴中鋼 (2002-TW) 簽署合作備忘錄。

世紀風電董事長賴文祥表示，此次 CIP 的訂單，讓世紀風電得以擴廠投資，目前正與丹麥商 Bladt Industries 籌設合資公司，該合資公司將成 CWP 的子公司，引進歐洲製造技術，提供水下基礎所需的鋼板與一次構件，讓世紀鋼與世紀風電成為離岸風電水下基礎設施的合格供應商。

據悉，世紀風電積極在台北港籌設新廠房，初期規劃在 16 公頃土地上，興建為水下基礎量身打造的廠房，另規劃 16 公頃儲存區來存放水下基礎結構，廠房將於 2019 年底完成試運轉，預估總投資金額將分階段達到新台幣 50 億元。

此外，世紀風電也將與新光鋼 (2031-TW) 共同投資彰濱工業區在地供應鏈，落實離岸風電在地化，賴文祥表示，屆時將可為南北相關供應鏈創造 500 至 800 個直接就業機會。

CIP 日前選定三菱重工維特斯 (MVOW) 為其彰芳、西島離岸風場風機供應商，而世紀風電為其第 2 家簽署正式合作框架協議的公司，目前 CIP 已簽署 MOU 的台廠包括負責海纜鋪設工程的穩晉、負責陸上變電箱設備的華城 (1519-TW)、負責儲能系統的台達電 (2308-TW) 等，也正與華新 (1605-TW) 及大亞 (1609-TW) 等線纜商洽談中。