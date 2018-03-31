力推花蓮重建蔡英文：今年國慶煙火在花蓮

行銷花蓮觀光之旅進入第二天，蔡英文今（31）日在吉蒸牧場和媒體團共進早餐，她向花蓮帶來兩個好消息，一個就是今年國慶煙火要在花蓮舉行，第二個就是觀光局已經推出一系列振興花蓮的計畫，目前這些計畫已經效果，希望國人有空到花蓮走走，扶花蓮一把，幫花蓮重新站起來。

蔡英文表示，國人旅遊不一定要出國，到花蓮也可以吃好吃的東西，看美麗的景色，來花蓮享受慢活生活，這裡食物新鮮、空氣新鮮，很多風土人情都是都會區比較難感受的。她感謝媒體昨天對花蓮觀光行程的報導，今天將繼續花東縱谷的行程，蔡英文也透露，她的客語老師就是在鳳林，因此她對鳳林有特別的感情，這裡有一間她很喜歡的餃子館，在當總統之前，她每次經過一定會停進去吃，稍後會提供地址，歡迎記者麼有空可以去那邊嘗鮮。

蔡英文說，她有兩個好消息要跟花蓮朋友說，第一個就是在立法委員蕭美琴爭取、立法院長蘇嘉全及內政部支持下，今年國慶煙火將在花蓮舉行，去年在台東的煙火非常精采，預期今年也會很精彩。花東地區的人民最希望政府做的事情就是改善東部交通，因此政府規劃的前瞻基礎建設，將把改善東部交通列為最優先的事情，希望讓花東地區的民眾，以及來這邊玩的人都能感受到交通的便利性。

蔡英文指出，第二個是觀光局推出一系列的振興花蓮產業計畫，包括旅遊業的紓困，重建補助，還有國內團客、自由行都有方案，且開始產生效果，很多人都參與這個方案，到花蓮旅遊，也希望國人們在清明連假時，都能來花蓮這邊走走看看，一方面享受花蓮的美跟好之外，也能在花蓮重建的過程中，扶他們一把，幫花蓮觀光產業越來越好。



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