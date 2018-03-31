毒諜僵局延燒 繼昨日驅逐美60名外交官後 俄國再驅逐23國59名外交官

毒諜案造成西方與俄國間的僵局，在西方多國驅逐俄國外交官後，俄國週五（31 日）也驅逐 23 國共 59 名外交官，並稱保留對其他 4 國採取行動的權利，分別為比利時、匈牙利、喬治亞和蒙特內哥。

Sergei Skripal 和 33 歲女兒 Yulia （合成圖)

前俄國間諜、雙面諜斯克里帕爾 (Sergei Skripal) 和女兒（Yulia Skripal ）在英國遭神經毒劑攻擊，英國指控莫斯科是幕後黑手，但俄國否認，指稱這是英國欲孤立俄國，挑撥東西方國家關係的手段。

美國日前宣布驅逐 60 名俄國外交官，並關閉俄國駐西雅圖總領事館。

其他西方國家包括德國、法國、義大利、波蘭、荷蘭、捷克和波海三國等共 14 個歐盟國家，於 26 日同步宣布驅逐俄國外交官；加拿大、烏克蘭和北約也隨之跟進。

俄國 30 日已宣布驅逐 60 名美國外交官，並關閉美國駐聖彼得堡總領事館，作為報復，另外也要求英國一個月期限縮減駐俄外交官數量至俄國駐英代表團目前規模。

收治 Yulia 的醫院週四表示，先前 Yulia 神經毒素攻擊而病危，但在接受三週密切治療後，病況已有所好轉。她的父親病況嚴重但已穩定下來。

英國廣播公司（BBC）週五引述消息人士說法，Yulia 已經恢復意識且可以交談。