救電池門蘋果釋iOS11.3更新即時監控電池健康

蘋果公司春季發表會過後不久，即宣布釋出全新 iOS 11.3 功能，此次更新特別提供電池健康管理（ Batteries and Performance ），讓用戶可自行檢查電池健康及運作表現，回應先前因保護電池而降速的問題。此外，此次更新也讓 iPhone X 用戶多了新的 Animoji 角色可使用，還提供 ARkit 、健康 APP 等功能。

先前蘋果手機在更新後，為保護電池而降速，引起眾多用戶不滿、哀號。此次更新中，蘋果針對「電池門」問題做出改善，提供全新電池健康管理功能，用戶只要進入 iPhone 電池健康度 Beta 版，即可查看 iPhone 最大電池容量和高峰期效能容量。

iOS 11.3 也會定期評估目前手機狀況是否會意外關機，以此調整電池性能管理級別。該功能目前僅適用 iPhone 6 以後的用戶，多數用戶更新後認為手機變順、不再會有一直卡頓的狀態。



▲ iOS 11.3 提供全新電池健康管理功能。（圖／翻攝自蘋果官網）

此次更新也針對 iPhone X 加入熊、龍、骷髏頭，以及獅子等 4 個全新 Animoji 角色。並加入 ARkit 功能，全新的 ARKit 1.5 讓用戶能將數位物體放於牆壁、門板等垂直表面上，支援偵測及整合插圖等影像至 iPhone AR 體驗，解析度提升 50% 且支援自動對焦功能。



▲iOS 11.3 新增四款 Animoji 角色。（圖／翻攝自蘋果官網）

此外，更新也提供新的健康紀錄功能、 Apple Music 在看 MV 時不會被廣告中斷等，並修正自 iOS 11 推出以來的多個功能及應用程式錯誤，包含來電時無法喚醒螢幕、部分字母不正確轉成大寫等問題。 iOS 11.3 釋出後，許多用戶在更新後都發現手機較以往用起來更順，直呼此次更新是最有感的一次！

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』