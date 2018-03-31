美國封堵也不怕 華為去年獲利飆升28%

中國通訊設備巨頭華為無懼美國多次出手封堵，去年依舊繳出漂亮的成績單。華為昨（30）日公布 2017 年財報，受益消費者業務持續高速成長，全球銷售額達人民幣 6,036 億元，年增 15.7%，全年淨利人民幣 475 億元，年增 28.1%，保持穩步成長態勢。

華為在營運商業領域內的銷售收入為人民幣 2,978 億元，依然是華為最大的業務比例，占華為總營收 49.3%。不過，這塊業務全年僅 2.5% 營收成長，表現相對較差。

第二大業務是消費者相關業務，占總營收 39.3%。公告顯示：在消費者業務領域，華為與榮耀雙品牌市場規模快速增長，華為含榮耀的智慧型手機全年發貨 1.53 億支，實現銷售收入人民幣 2,372 億元，年增 31.9%。

華為輪值董事長胡厚崑昨以「一個新起點」形容華為現況，他指出，未來 10 年，每年將投入逾 100 億美元發展技術創新，因應未來的機會與挑戰。2017 年華為研發費用為 897 億元，年增長 17.4％，近 10 年累積投入研發費用近 4 千億元。

美國總統川普去年上任之後，美國政府對華為等中國 ICT 企業展現高度不信任，認為其產品對美國國安有相當風險，華為雖然 2017 年業績耀眼，但今年仍要面對川普政府的抵制考驗。