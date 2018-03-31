台股盤前─獨家開市 清明長假在即+季底結帳 將呈盤整量縮格局

美股周二回神，台股昨 (30) 日終場以漲 60.3 點，報 10906.22 點作收，收復季線關卡，成交量 1150 億元。今天獨家開市，分析師表示，下周三 (4/4) 將進入清明連假加上季底結帳，賣盤陸續湧現，預估大盤將呈現盤整量縮格局。

台股昨天順利站上 10900 點，外資及陸資買超 19.56 億元，投信賣超 7.48 億元，自營商自行賣超 6.88 億元，自營商避險買超 9.65 億元，合計三大法人買超 17.81 億元。台指期部分，外資大力加碼多單，買超 5231 口，外資在台股期現貨偏多操作。

觀察今 (31) 日盤面重點，鴻海旗下工業電腦大廠樺漢發布重大訊息，將以每股 59 元公開市場收購設備廠帆宣股權，目標收購 51.12% 股權、最多投資 53.4 億元完成公開收購案，此舉將讓樺漢在智慧工廠整廠輸出解決方案更具優勢。

鴻海昨日公布財報，僅公告單季稅後純益為 716.59 億元，超越 2016 年第 4 季的 704.72 億元，創單季新高，不過值得關注的事，業外認列了處分夏普 C 類特別股的獲利 660 億元，換言之，去年第 4 季鴻海幾乎是靠業外在撐。

長榮航舉行法說會，因應市場需求今年將增加舊金山日航班、維也納直航航班，並於 7 月 1 日開航桃園 - 清邁，而國內第一架夢幻客機 B787-9 將開始交機，樂觀看待未來 5 年客運成長。

台灣指數公司與富時羅素指數公司共同發布合編的「台灣永續指數」，是國內首檔整合 ESG 和財務績效篩選的投資型指數，勞動基金運用局釋出新台幣 420 億元代操基金，證交所董事長許璋瑤認為，在勞動基金投入加持下，未來有好績效後，將會吸引更多資金投入。

分析師表示，接近清明長假，加上季底結帳，賣盤陸續湧現，由於台股今日獨家開盤，預估成交值將降至 500 億元以下，且指數短期仍處區間整理，強勢守半年線 10750 上下、弱勢則回測年線 10500 上下，之後在第一季財報利空出盡，蘋概股準備進入 i9 拉貨行情帶動下，才有可能持續上攻。