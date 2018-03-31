後萬點時代的台股會怎麼走？ 成長股大閱兵

撰文: 劉宗志

全球股市多頭正式邁入第 10 年，同時間，全球經濟也正處於 10 年來僅見的同步復甦階段，包括美國、歐元區、中國、日本以及亞洲新興市場國家等，經濟體的表現都還算穩健。市場一般認為，今年全球經濟基本面仍呈現緩步復甦的基調，有利於全球多頭格局以「慢牛」姿態延續，只是要留意，波動程度也將加大。

台股自去年下半年以來維持萬點高檔不墜，隨著近期 2017 年財報將陸續公告完畢，上市櫃公司面臨基本面檢視，具有獲利增長題材的公司，相對受到市場資金青睞。在這些公司當中，有哪些族群與個股今年可望續旺？

全球股市 2 月急跌

低水位波動度壓力獲得釋放

「受美股 2 月上旬急速下挫影響，台股亦連動下跌，長期處在低水位的波動度獲得相當程度的釋放。」元大摩台基金經理人林良一表示，目前全球經濟仍保持穩健的成長動能，台灣受惠景氣復甦的態勢持續活絡，貿易量成長可望加快，有利電子類與傳統產品的需求持續成長，經濟體質仍然強勁。

此外，短期台股可能還是會處於震盪格局，然而待市場情緒獲得適當的宣洩後，中長期台股行情將回歸基本面體質發展。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也表示，「波動」是今年投資的主旋律，評價走在前面，獲利數字要等到後面財報數字公布之後，才能確認是否有跟上。整體來看，外資大致仍然站在買方，盤面類股輪動，投資人可以健康看待台股後續表現。

台股 2 月中旬進入農曆春節的股市休兵時間，在此同時，全球各項重要經濟數據陸續釋出偏多訊息，帶動歐美股市急跌後開始反彈，台股農曆年後重新開市，也立即跟上國際股市反彈走勢，走法與美股最具代表性的標準普爾 500 指數相當接近，可謂亦步亦趨。

廖哲宏表示，台股雖然短線上仍會面臨震盪整理的壓力，需要時間消化，不過，整體來說，台股目前有長線保護短線的態勢，仍由多方控球。

本益比低於 10 年平均

台股高點上看 12000 點

「國際貨幣基金（IMF）最新預估全球 2018 年經濟增長幅度將上看 3.9%，相較去年 10 月時預測的 3.7% 再提升，將創下 2011 年以來的最大成長幅度。」凱基開創基金經理人曾偉淳談及主要經濟數據指出，美國 2 月製造業 ISM 指數達 60.8，遠高於一般認為的 50 榮枯線，也高於經濟專家預估的中值 58.7，已是連續 104 個月站在榮估線之上。

整體而言，在全球總經情勢仍然相對樂觀的情況下，有利以外銷出口為導向的台灣，這點可以從國內 1 月外銷訂單金額寫下連 18 紅紀錄見到端倪。

從評價面來看，曾偉淳表示，目前台股本益比大約為 14 倍、股價淨值比約在 1.8 倍，本益比低於台股 10 年平均的 15.4 倍，股價淨值比則略高於 10 年平均的 1.67 倍，綜合觀之，目前評價尚屬合理範圍。在台股指數方面，由於今年實體經濟面表現持續上升，預估上半年企業獲利仍可維持較強勁的成長動能，今年高低點預估分別為 12,000 點與 9,500 點，台股後續高點仍可期待。

至於哪些族群今年可望有所表現？廖哲宏表示，整體科技產業前景看好。邁向後手機時代，人工智慧開始崛起，包括人工智慧、車用電子、雲端、物聯網及 3D 感測技術等成長新動能，都有布局機會。曾偉淳也指出，非電子產業方面，相對看好金融、原物料族群；電子股則可以聚焦於電競產業、Purley 概念、半導體、物聯網與 5G 相關族群。

來源：《Money 錢》 2018 年 4 月

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