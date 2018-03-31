正妹YouTuber 靠記帳聰明養大財庫

撰文: 劉茜汶

曾赴美念書的闕詩芹，因為喜歡當地環境而想方設法留下，卻因種種原因無法如願，讓她體會「沒錢就沒自由」。返台後，她開始透過記帳軟體理財，並大方在 YouTube 上分享心得。

就像時下的年輕人一樣，大學畢業後，我因為遲遲找不到喜愛的職業，於是選擇出國念書。那時我在美國洛杉磯就學，享受到 100% 能自由分配時間的生活，也很喜歡當地的人文風情，畢業後，我一心只想留在那裡工作。

正巧當時有一間公司願意發工作簽證給我，不過，那是軟體開發 PM，跟我之前所學差異非常大，但因為想待在美國，我就硬著頭皮嘗試。做了一年之後，公司終於幫我辦理簽證申請，不過美國的工作簽證有配額限制，必須以抽籤決定，而我很不幸地沒被抽中。

赴美進修後沒法留下

領悟到沒錢就沒自由

後來我想到也可以靠創業留下來，因為只要在美國開公司，就能取得當地簽證，於是決定從我很感興趣的服飾業著手。但開公司需要資金，我便向父母提議，希望能說服他們當我的贊助人。誰知道他們聽完我的報告後，覺得不會成功，這件事也就不了了之。

那時我心理非常掙扎，為什麼不能選擇待在自己想待的地方？如果我自己有錢，說不定就可以在當地投資或創業。因為這個原因，我領悟到「沒錢就沒自由」，所以回台灣後，我開始用盡各種方法，學習投資理財。

在這之前，我的人生比較著重享樂，因為我的家庭沒有給我很大的經濟壓力，自己也沒什麼存錢目標，所以不會特別記錄每月花費。看到喜歡的衣服就買、看到美食就吃、放假就出去玩，導致我即便工作了一年，卻根本沒存款。

回台後我反省了自己以往的用錢方式，知道必須開始理財，卻不知從哪裡著手。直到我看到了《有錢人想的和你不一樣》一書的「6 個帳戶存錢法」，才終於豁然開朗。

善用記帳軟體

打造 8 個理財帳戶

這個理財法的大原則，就是要把自己當成一間公司在經營，每一筆新的收入，就是這間公司的收益，要按照比例分配給不同的部門，而這些部門就是我們的帳戶，這些帳戶分別負責不同的支出種類，分配順序越前面的越重要。

薪水入帳後，我會將 10% 分配到「財富自由帳戶」、10% 到「自我成長帳戶」、55% 到「生活必須帳戶」、10% 到「自由玩樂帳戶」、10% 到「長期計畫帳戶」、5% 到「贈與行善帳戶」，另外我也根據自己的需求，增加了「美容保養帳戶」及「YouTube 帳戶」，量身打造適合我的「8 個帳戶理財法」。

「財富自由帳戶」拿來儲蓄及投資，千萬不能動到；「自我成長帳戶」用來充實自己，提升職場競爭力；「自由玩樂帳戶」存在的意義則像是減肥，如果一直限制自己不能吃大餐，絕對無法長久；我認為理財也是同理，要有一筆錢是讓自己能盡情花費，做自己想做的事，才有動力持續。

使用這樣的理財方式，並不用真的去開 8 個帳戶，像我就是用記帳 App 來記錄。我先在 App 中設定 8 個帳戶，每個月薪資進帳後，再按比例做分配，假設今天分配自我成長帳戶 10%，薪水 5 萬元，每個月就有 5,000 元的額度。比方有買書，我就會記一筆消費在這個帳戶，如果當月有剩餘，下個月薪水進來再分配時，就可繼續累積，日後要上大型的課程時，我就知道自己的預算有多少可以運用。

兼職做 YouTuber

分享理財心得

有了這些經驗及學習過程，我決定把我的生活及理財方式，透過網路影音分享給大家。剛開始是和朋友一起，但做著做著覺得很有興趣，剪片時我可以不吃不喝，且每完成一部影片，就覺得非常有成就感，後來便成立了自己的 YouTube 頻道「Ms. Selena」。

我的頻道目前共有 3 個主題：Work（工作）、Life（生活）、Balance（平衡）。我覺得人生有 50% 的時間都在工作，如果是做自己不喜歡的工作，不可能快樂；但做自己喜歡的事情，賺的錢又不一定能支撐生活，這時候理財就很重要。人生 50% 是工作、50% 是生活，想要多方體驗人生，需要有足夠的積蓄來支撐。

所以理財是我頻道的第 3 個部分，因為工作和生活，需要理財來支持、平衡你。前面兩個部分是我的夢想，我希望未來可以不必為了錢，而是為了興趣工作，這樣我就可以盡情地享受生活、多體驗這個世界。能做喜愛的工作並養活自己，是我最夢寐以求的事。

來源：《Money 錢》 2018 年 4 月

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