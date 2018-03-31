米其林效應在台北發酵

撰文: 邱沁宜

最近台北最流行的話題就是米其林餐廳了。在《台北米其林指南》還沒揭曉前，大家都在熱議哪些餐廳會摘星，等到 3 月中公布答案後，很多人的反應大概跟我一樣，一則以喜，一則以憂。

喜的是愛店沒上榜，日後去光顧不需要排隊；憂的是，我的口味怎麼跟評審差這麼多？

不過，我還是樂見米其林效應在台北發酵，未來台北的米其林餐廳一定會越來越多。以日本東京為例，2009 年星級餐廳只有 173 家，但到了 2018 年已經增加為 234 家，香港 2010 年米其林餐廳只有 22 家，現在已經有 71 家。

晉升到星級餐廳後帶來正面效應，會讓廚師更努力留住星星，而沒有摘星的餐廳，其廚師在老闆壓力下，勢必會更要求品質與創意。

整體來說，台北的飲食文化一定會越來越精緻，面對這樣的質變，可以預見未來官方不會再單以夜市小吃來宣傳台灣，觀光客住宿與飲食都會成為行銷重點。

中國也是如此，隨著所得升級，消費也隨之升級。一般來說，最明顯的趨勢就是在生活必需品的消費比重下降，娛樂或醫療保健的消費增加。據統計，中國 2016 年食品菸酒類商品消費成長 4%，但在教育文化娛樂的消費成長高出一倍達 8%，醫療保健更成長至 9%。

再舉個例子，中國的影視業已經是現在最火紅的行業之一，主要來自於每年電影票房增加近 3 成，據聞一線紅星的電影片酬是 3,000 萬人民幣起跳，拍攝電視劇的酬勞更是超過 1 億人民幣，非常嚇人。

這當中也會衍生出可能的商機，台灣雖然逐漸被中國後來居上，但由於我們經歷了平均所得較快成長的經驗，還是有些利基點。例如，越來越多人旅遊走自由行模式，許多業者開始針對自由行推出更多的方案，如展店大幅擴增的雄獅旅行社就是鎖定自由行商機，而在網路上，像是 KKday 等旅遊業者，更是把自由行發揮到極致，提供背包客多元的選擇。

另外，心靈商機也值得期待。很多人說貧窮夫妻百事哀，但不見得有錢就會快樂，我認識台灣與中國很多企業家，在擁有了一輩子也花不完的財富後，反而更不快樂，不知道人生還能追求什麼。經濟飆速後的心靈商機，也值得好好觀察！

來源：《Money 錢》 2018 年 4 月

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