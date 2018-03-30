加州新規章：星巴克咖啡上需貼「含致癌物」警告標籤

一位美國洛杉磯法官裁定，咖啡集團星巴克 Starbucks (SBUX-US) 及其他咖啡商都必須在加州銷售的咖啡產品上貼上癌症警告標籤。

星巴克週四（29 日）收盤股價下跌 0.02% 來到 57.89 美元。

星巴克股價日線趨勢圖

美國法院文件顯示，高級法院法官 Elihu Berle 週三提出一項決定中表示星巴克和其他公司未能證明，通過烘焙炒咖啡產生的化合物不會對人體造成威脅。

星巴克和其他約 90 名被告在 4 月 10 日之前可提出異議。根據法庭文件顯示，其他被告包括 Green Mountain Coffee、J.M.Smucker Company、和 Kraft Foods Global。星巴克和其他咖啡賣家如 Dunkin'Donuts (DNKN-US) 和 Peet's 的官員並未立即回應。

加州有毒物質教育和研究理事會（CERT）在 2010 年首次起訴星巴克和其他公司，稱他們未能向消費者發出警告，稱他們出售的咖啡含有高含量的丙烯酰胺（acrylamide），一種有毒和致癌的化學品。

CERT 認為，由於加州法律裡，丙烯酰胺被列為致癌物質，咖啡銷售商不得不使用警示標籤來警告數百萬個加州消費者飲用其產品。在案件的第一階段審判中，星巴克和其他被告未能證明釀造咖啡中丙烯酰胺沒有「重大風險」。

於週三結束的第二階段審判中，兩家公司試圖建立丙烯酰胺有一個可接受的「替代重大風險」（人體可接受範圍），使消費者在喝咖啡的一生中此化學物會受控制。

Berle 裁定，這些公司未能證明致癌風險可被人體接受，因此咖啡產品必須攜帶丙烯酰胺的致癌警告標籤。