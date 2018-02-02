美爆「咖啡致癌」訴訟 7-11等13家企業和解 承諾加強警告

美國加州洛杉磯縣最高法院正審理一宗案件，控方指咖啡豆在烘烤期間，會釋出致癌物丙烯酰胺，質疑咖啡店未有提出充分警告。若獲判勝訴，加州的咖啡店今後將需要在當眼處，展示咖啡含致癌物的警告。

香港《文匯報》綜合外電報導，民間組織「有毒物質教育及研究議會」2010 年入稟法院，控告星巴克 (SBUX-US)、7-11 便利店等 22 個售賣或調製咖啡的場所，未有提出清楚、合理的警告，提醒公眾咖啡含有丙烯酰胺，違反加州法例。

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加州政府 1990 年把丙烯酰胺列入致癌物清單，州內過去已多次出現與丙烯酰胺有關的法律訴訟，而自 2007 年起，加州快餐店均已加入警告字句，提醒薯條含丙烯酰胺。

控方要求咖啡店支付罰款，並在商店當眼處張貼警告，解釋飲用咖啡對健康的風險。控方律師梅茨格表示，自己日常喜歡喝咖啡，希望未來能飲用不含丙烯酰胺的咖啡，促請生產商設法減少咖啡中的化學物含量。他期望能透過減少食物中的致癌物質，減低國民患癌機會。咖啡商一方的代表律師去年上庭時，則稱咖啡中的丙烯酰胺含量安全，符合法例要求。

梅茨格透露已跟 13 家企業達成和解，當中包括 7-11 便利店，他們承諾加上警告標示，但仍有 9 間企業不接受協議。若雙方未能於下周四 (2 月 8 日) 前達成共識，法庭便會正式審理，預料年底前得出裁決。

由於植物烹煮時會自然釋出丙烯酰胺，咖啡中的丙烯酰胺不能消除，但估計含量遠不足以致癌。美國全國咖啡協會主席默里指出，歷年研究均顯示咖啡有益健康，美國政府的營養指引亦認同咖啡的健康價值，批評案件誤導消費者。

過去多項研究顯示，咖啡有助減低人類患上心臟病、二型糖尿病、腦退化症及部分癌症的風險。

美國癌症協會網站指出，丙烯酰胺在造紙、塑膠、紡織、建築及食水處理等多種工業中相當常見，但可能影響人類神經系統，最嚴重時更會致癌。瑞典科學家於 2002 年首先發現，人們烹調蔬菜時亦會釋出丙烯酰胺，不過醫學界現階段未有一致證據，證明人類從食物中攝取丙烯酰胺，會引發特定的癌症。

當以攝氏 120 度或以上高溫烹調蔬菜或含澱粉質的食物，食品中的糖分和氨基酸會產生化學反應，釋出丙烯酰胺。含豐富碳水化合物但蛋白質較少的食物，通常含較高丙烯酰胺，包括薯片、薯條、咖啡、曲奇餅及麵包等，它們均以煎、炸、烤或焗等方式烹調，肉類、魚類及奶製品則不含丙烯酰胺。此外，香煙的煙霧亦含有丙烯酰胺。

世界衛生組織 (WHO) 屬下的國際癌症研究機構 (IARC) 於 1994 年，研究丙烯酰胺對癌症的影響，最終評定其為第 2A 級致癌物。世衛建議人們烹飪時，應小心控制溫度及烹調時間，以免過度烹煮，亦應避免過量進食煎炸食物，減少攝取丙烯酰胺。