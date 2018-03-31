VHQ-KY去年財報寫五高 今年訂單能見度已達上半年

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 公布去年財報，5 項指標性營運數字均寫新猷，繳出亮眼成績單，展望今年，VHQ 指出，目前訂單能見度已達上半年。

VHQ 去年受惠電影特效後製業務成長，加上處分電影分潤收益提高等因素，全年合併營收 12.96 億元，年增 25.78%，毛利率 53.31%，年增 5.44 個百分點，營益率 35.89%，年增 9.01 個百分點；稅後純益 3.24 億元，年增 43.43%，每股稅後純益 10.05 元，年增 43.37%。

其中，VHQ 去年營收、毛利率、營益率、稅後純益與每股純益，皆寫下歷史新高紀錄。

展望今年，VHQ 表示，去年已有 2 部網路劇開始入帳，今年網劇業務可望持續成長，且隨著中國電影開拍及上映計畫明顯成長，訂單能見度已至 2019 年上半年。此外，VHQ 將收購中國一線影視公司北京木星時代 7 成股權，有助於發展上下游整合，拓展電影特效並切入電視劇後製業務，帶動營收與獲利成長動能。

VHQ 去年第 4 季合併營收 3.34 億元，季減 3.97%，年增 38.29%，毛利率 51.77%，季減 4.1 個百分點，年增 6.17 個百分點，營益率 34.76%，季減 2.53 個百分點，年增 12.28 個百分點；稅後純益 5581 萬元，季減 37.32%，年減 12.44%，為近 6 季新低，每股稅後純益 1.73 元。

VHQ 去年電影相關業務營收占比達 66%、廣告特效業務達 34%。VHQ 表示，去年共承接 13 部電影特效及後製業務，下半年切入網劇市場後，已製作 2 部網路電視劇，而去年廣告作品製作更超過千部，去年營收與獲利均大幅上揚的原因有三，包括電影特效後製業務明顯增加、處分電影分潤收益大幅提高，及切入網劇後製業務有成。