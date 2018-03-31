陳正輝看米其林與王品定位不同 發展方向是國民飲食集團

王品 (2727-TW) 慶祝 25 周年，今 (31) 日首度舉辦結合旗下 18 個品牌的新菜發布秀，對於米其林來台北，但王品集團旗下品牌並未上榜或是獲得推薦，王品董事長陳正輝回應，集團逐漸發展成國民飲食，更在意消費者滿意度，當然米其林有加分效果，不過米其林偏向店數不多、產品質感較高的餐廳，與王品定位不同。

展望今年，陳正輝說，兩岸將分別再開出 2-3 個新品牌，預計總店數淨增加 30-40 家店，並指出王品的下一個 25 年的願景是「立足台灣放眼世界」，除了在新加坡和美國各有一家據點，仍伺機尋找適合的機會向國外拓展。

近年王品旗下品牌開出速度很快，去年就開出 4 個分別為酷必、麻佬大、乍牛、沐越，以及今年初登場的青花驕、三哇造面和舞漁 (中國)，大多數訂在中平價位。

不過，市場質疑新品牌展店速度不快，而後續新品牌又不斷開出，是否真能產生連鎖效益並具備知名度，陳正輝解釋，新品牌展店速度不快，主要是為了調整，通常開出一年後才會加快展店速度。

觀察去年新開品牌，目前酷必共 5 家分店、麻佬大 4 家、乍牛 3 家，以及沐越 1 家。

而王品今年兩岸合計至少要開出 4 個新品牌，仍以中低價位為主軸，陳正輝強調，消費者喜歡嘗鮮，必須要透過不斷開出新品牌維持成長動能，內部開發速度也會加快，但他坦言，既有品牌成長幅度就會相對沒有那麼高。

王品今年 25 周年，陳正輝說，過去 25 年王品把台灣餐飲業地位提升了，未來 25 年目標把台灣餐飲文化帶到國際上去，同時不排除持續代理國外品牌。