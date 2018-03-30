三大法人加碼14.9億元 外資期現貨同步轉買 大敲多單逾5000口

台股今 (30) 日受惠美股回神，終場上漲 60.3 點，以 10906.22 點作收；三大法人部分，外資及陸資買超 19.56 億元，外資自營商賣超 0.34 億元，投信賣超 7.48 億元，自營商自行賣超 6.88 億元，自營商避險買超 9.65 億元，合計三大法人買超 14.85 億元。台指期部分，外資大力加碼多單，買超 5231 口。

期貨部分，三大法人僅自營商單獨偏空，外資大舉加碼多單 5231 口，淨部位多單來到 48767 口；投信回補空單 510 口，淨部位空單來到 32177 口；自營商加碼空單 1355 口，淨部位空單來到 7666 口，合計三大法人加碼多單 4386 口，淨部位多單為 8924 口。

外資今天買盤主要以金融股為主，其中新光金獲外資大買 2.6 萬張，創今年以來次高，第一金、元大金、開發金、華南金、玉山金、富邦金、中信金、合庫金也見到外資買盤湧入。

電子權值股部分，外資買盤力道稍弱，但是包括晶圓雙雄台積電、聯電，面板雙虎友達及群創，以及宏碁、中華電、強茂、佳世達、禾伸堂、矽品、嘉聯益、至上等，也都有 1000 張以上的買超張數。不過鴻海則是續遭外資賣超，累計已連續 6 天賣超。

ETF 部分，外資重新買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也中止連續 3 天賣超，轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 4 天買超，轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名為群創，買超張數 26788 張，第 2 名新光金，買超 26454 張，第 3 名友達，買超 8478 張，第 4 名聯電，買超 7527 張，第 5 名宏碁，買超 5157 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 14707 張，第 2 名富邦 VIX，賣超張數 4851 張，第 3 名華邦電，賣超 4648 張，第 4 名鴻海，賣超 4198 張，第 5 名永豐金，賣超 4022 張。

法人表示，外資今天大舉加碼台指期多單，儘管台股也獲買超，但是現貨買超力道遠遠不及台指期，不排除外資有可能會重新上演先布局期貨，再加碼現貨的策略，但是重點還是要觀察美股走勢，如果能持穩，外資或許有機會重新穩定加碼台股。