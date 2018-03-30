〈碩禾法說〉旗下小金雞碩鑽續擴產 預計5月興櫃、明年上櫃

太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 今 (30) 日舉行法說會，碩禾總經理黃文瑞表示，轉投資碩鑽今年將持續擴充產能，年中可望大增至 50 萬公里，下半年營收占比挑戰上看 2 成，並將於 5 月登錄興櫃，明年就會上櫃。

碩禾除本業太陽能導電漿外，旗下包括持股 100%、負責太陽能電站業務的禾迅綠電，持股 100% 中國子公司鹽城碩禾，持股 50.39%、負責電動車材料與儲能業務的芯和能源，以及持股 37.14%、被譽為旗下小金雞的碩鑽等四大業務。

禾迅綠電目前海內外已併網的安裝量為 34MW(百萬瓦)，目前正在建置的電站共 65MW，黃文瑞表示，禾迅受到初期電站建置無法資本化，使資出金額龐大影響，加上匯兌損失衝擊，去年全年虧損 4300 萬元。

展望今年，黃文瑞表示，禾迅下半年將處分菲律賓 50MW 案場，會將處置後的資金拿回台灣蓋新電站，資金部分將與壽險公司合作，降低財務支出。

碩禾旗下小金雞碩鑽去年全年營收 4.08 億元，下半年已開始獲利，但全年仍虧損 1000 萬元，展望今年，黃文瑞表示，將持續擴充鑽石切割線產能，由去年的 20 條擴增至 70 條，目前仍處於產能調適階段，調整完成後，今年 6 月產能可望大增至 50 萬公里。

由於新產能剛加入，黃文瑞指出，碩鑽初期營收貢獻不大，預估本季碩鑽營收約占碩禾整體營收的 4% 左右，下半年占比可望大增至 2 成。

從短程規劃來看，碩鑽將致力於鑽石線產能本身，但黃文瑞透露，未來可望將其應用於半導體矽晶圓製程上。碩鑽預計於 5 月登錄興櫃，並於明年上櫃。

此外，碩禾今年還切入新業務，投資 5000 萬元進行矽碳負極材料的研究，黃文瑞表示，該業務效益預計在下半年爆發，盼能搭上電動車起飛的趨勢，且若發展順利，未來不排除切分出來作為旗下子公司。