吉茂競拍完成 承銷價18.91元 4/16掛牌上市

汽車水箱大廠吉茂精密 (1587-TW) 上市前競價拍賣作業今 (30) 日完成開標，辦理公開申購的承銷價格為 18.91 元，公開申購期間 3 月 31 日至 4 月 3 日，並於 4 月 10 日公開抽籤，預計於 4 月 16 日掛牌上市。

吉茂本次辦理競價拍賣 5540 張，參與投標的合格標單共 866 筆，投標總張數 22613 張，開標結果最高得標價 22.25 元，最低得標價 20.00 元，得標加權平均價格 20.46 元，為競拍底價 15.5 元的 1.32 倍，高於最低競價拍賣承銷價格的 1.22 倍，因此，本次辦理公開申購的承銷價格為 18.91 元。

吉茂精密於民國 73 年成立，致力於本業汽車水箱及其零組件研發、製造與銷售，是同業極少數從模具開發、零件到成品製造採一條龍式生產的水箱供應商。

由於吉茂 30 年來模具開發總數超過 3000 套，產品品項多達 4500 款以上，涵蓋各種品牌各種規格，法人認為此形成產業進入門檻。

展望未來，隨著南京新廠產能開出，加上積極布局油電混合車所需的逆變器散熱器、冷凝器、伺服器散熱器等各項車用及跨領域散熱器冷卻系統，吉茂仍樂觀看待後市營運。

目前吉茂擁有 3 大廠區，包括彰化芳苑廠、南京廠和東莞廠，並在美國設有銷售子公司和發貨倉庫，由彰化廠負責圖面開發，東莞廠進行模具和零部件生產製造，南京廠為水箱組裝量產。

吉茂去年前 3 季稅後純益 2015 萬元，年減 59.6%，每股純益 (EPS)0.34 元，主要是因新台幣升值增加匯損。