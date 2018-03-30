看好地中海市場商機 陽明將於4月2日於希臘成立地中海區域總部

陽明海運 (2609) 為求更貼近地中海區域市場，同時提供客戶更完善且便利的服務，預計於 2018 年 4 月 2 日正式成立地中海區域總部，首任總經理由陽明海運代表吳添順擔任。陽明海運過往由歐洲陽明船務有限公司擔任歐洲區域總部，統整歐洲地區業務，隨區域貿易成長，同時看好地中海、黑海及北非市場，陽明海運將在希臘派里厄斯 (Piraeus) 成立地中海區域總部陽明(地中海)，與歐洲區域總部依地理轄區劃分，分別統籌西北歐區域與地中海、黑海及北非區域之業務與管理。



陽明 (地中海) 下轄陽明海運於地中海、黑海及北非之各子公司及代理行，將配合 THE Alliance 航線規畫經營遠東至地中海航線，同時發展西北歐與地中海區間貨儎，以利有效控管運櫃相關成本，並逐步擴大該區域業務規模。陽明表示，陽明 (地中海) 擁有區域中心貼近地中海市場，可提升現有 THE Alliance 的遠東至地中海航線及地中海至西北歐航線之營運精緻度；隨者對地中海地區市場生態深入程度，循序發展地中海、黑海及北非之區間航線，豐富營運彈性與產品組合，發揮長線綜效等優點。



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