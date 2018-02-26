〈陽明看海運展望〉購船計畫上半年底定 估增15-20艘

貨櫃海運景氣正處在低檔反彈格局中，除長榮 (2603-TW) 已確定要引進 20 艘新貨櫃輪來因應未來市場需求，陽明 (2609-TW) 今 (26) 日也宣布計畫導入約 15-20 艘新船，包括 10 艘自建的 2800 TEU(20 呎標準貨櫃)船舶，以及 5-10 艘透過承租的 11000 TEU 船舶，預計上半年前就會確定。

陽明目前船隊達 101 艘，2019 年還有 5 艘 14000 TEU 大型船舶將交船營運，為汰舊換新並強化船隊競爭力，正計畫擴充船隊。

陽明董事長謝志堅指出，現在是很好的造船時點，由於相當看好短程亞洲航線、地中海航線，正計畫自購 2800 TEU 的中小型船舶。

另一方面，隨著美國線、中東紅海線、南美東西線在新的海運策略結盟下表現不錯，也計畫透過長租導入 5-10 艘 11000 TEU 的船型以因應市場需求。

而長榮已在日前宣布，擬承租 12 艘與訂造 8 艘 1.1 萬 TEU 新貨櫃輪，合計共將引進 20 艘新船，從兩大貨櫃航商積極導入新船的態勢來看，貨櫃景氣強勁復甦的日子逐漸近了。

除了遠洋航線持續轉強，陽明也看好東南亞市場需求，目前東南亞已在 13 個國家設有營運據點，今年 1 月又成立好好物流公司、泰國貨櫃子公司，同時，看好印度今明兩年經濟成長率高，已插旗孟買和清奈，今年還將陸續進入 3 個印度城市。

陽明目前亞洲線營收占比為 38%，預估今年亞洲線貨量在積極東南亞的帶動下可再成長 15%。