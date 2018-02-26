〈陽明看海運展望〉去年確定轉盈 今年看2大變數 明年「蠻樂觀」

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 董事長謝志堅今 (26) 日指出，去年全年確定可轉虧為盈，終結連 2 年虧損態勢，不過，今年能否維持獲利，則要觀察油價與供過於求的態勢能否收斂，但 2019 年海運市況勢必將會明顯轉好。

陽明去年第 3 季單季大賺 12.64 億元，每股純益 0.73 元，創 2013 年第 1 季以來單季新高，成功使去年全年轉虧為盈，終結連 2 年虧損，謝志堅說，儘管財報尚未出爐，但可確定全年小賺，是「鬆了一口氣」。

不過，謝志堅坦言，去年第 4 季仍處淡季，許多船公司業績均未達到預期目標，目前來看今年供過於求狀況尚未緩解，加上今年以來燃油成本較去年同期大增約 20%，因此對全年展望仍無明確方向，「能不能繼續同去年維持獲利態勢，仍要看供需缺口能否收斂，以及油價能否回跌」。

謝志堅指出，根據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測，今年貨櫃海運供給仍將大於需求，供給年增 5.9%，需求年增 5.1%，其中，需求比起去年 6.6% ，成長已經減緩。

所幸，「到目前為止沒有人說，今年會比去年壞」，謝志堅對全年海運景氣樂觀看待，由於美國經濟成長仍正面，歐洲雖持平但可望慢慢增溫，加上中南美洲和印度成長力道不俗，不排除 2018 年還是有機會倒吃甘蔗，可望逐漸見到供需缺口收斂。

不同於今年看法不確定仍大，謝志堅樂觀看待明年海運景氣，甚至少見說出「蠻樂觀」，預估供給成長僅 2.9%，但需求成長 4.6%，貨物需求成長將明顯大於艙位增加幅度。

同時，石油增產可能性高，抑制油價上升，陽明預估國際原油約落在 60-65 美元左右，明年可望再下滑。