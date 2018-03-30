【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股昨日受到經濟數據創下近年新高影響下，帶動美科技類股止跌回穩，推動今日台指期轉向正價差，顯示投資人對於目前台股走勢樂觀看待，台股收盤上漲 60.30 點，漲幅 0.56%；籌碼方面，外資現貨部位買超 19.57 億元，三大法人現貨部位買超 14.86 億元。

《國際金融市場焦點分析》

雖然川普揚言要以稅制對付科技巨擘亞馬遜，造成該公司股價下挫並引發科技股賣壓，不過在 3 月最後一個交易日，近期重挫的科技類股終於贏來買盤，臉書、蘋果、微軟及 Netflix 同步走高，連亞馬遜股價盤收盤也上漲 1.1%，帶動美股三大指數全面收高；美國昨日公布 PCE 物價指數及個人消費支出數據均符合預期，美元盤中陷入震盪整理，不過尾盤拉高收小漲。

《國際商品市場焦點分析》

儘管美國原油日均產量已連續 8 週都突破千萬桶大關，對近期油價構成壓力，不過市場傳聞 OPEC 將執行減產協議至 2019 年，同時美股大幅反彈走高均對油價構成支撐，WTI 及布侖特原油期貨同步收高；美元昨日震盪走高，金價持續受到壓力，收盤小跌；USDA 公布農產品季度庫存及種植面積，儘管黃豆及玉米庫存均高於預期，不過預估種植面積卻小於市場預期，期價因此受到激勵大漲。

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