Q1加密貨幣總市值腰斬 瑞波幣重挫7成4最慘

根據 CNBC 報導，2018 年首季，加密貨幣總市值下滑逾 5 成，其中表現最差的是瑞波幣 (Ripple)，慘跌超過 74%。

各國政府監管趨嚴，加上 Google、Facebook、Twitter 全面封殺加密貨幣相關廣告，2018 年以來，加密貨幣總市值，已下滑超過 50%。

CoinMarketCap 數據顯示，2018 年迄今，瑞波幣大跌超過 74%，市值分居 1、2 名的比特幣和以太幣，皆重挫 40% 以上。

2017 年，瑞波幣漲幅飆上 35,000%，如今風光不再；1 月 7 日，瑞波幣價格站上 3.5 美元，週四卻只剩 54 美分。

瑞波幣市值超過 210 億美元，可在 60 餘家交易所進行買賣，日前市場盛傳，知名交易所 Coinbase，有意開放瑞波幣交易；消息一出，瑞波幣一度大漲近 20%。

不過，Google、Facebook、Twitter 全面封殺加密貨幣相關廣告，加上監管趨嚴，讓瑞波幣等加密貨幣，價格狂瀉。

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 曾言，區塊鏈是被過度炒作的科技之一，比特幣等加密貨幣，終究是泡沫一場，該破就會破。

魯比尼強調，區塊鏈的潛力被誇大了，就效率而言，區塊鏈還比不上既有的資料庫。

魯比尼指出，區塊鏈宣稱是「去中介化」的數據技術，但事實證明，區塊鏈在金融領域的應用，依然需要中介，「瑞波幣背後的技術，無法取代目前金融機構所使用的跨境轉賬系統。」