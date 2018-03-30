比特幣最難熬的一季 價格腰斬又跌破7000美元 失守200日平均線

比特幣周五早盤跌破 7000 美元大關，並跌破 200 日移動平均線，使得 2008 年以來跌幅達 50%，這一季的價格形同被腰斬。

比特幣這一季的走勢多舛，儘管元月初反彈一度來到高點 17135 美元，但隨後在 2 月初震盪走跌至 6912 美元；周五在跌破 7000 美元大關後，目前來到 7100 美元附近，市值縮水至 1216 億美元。

比特幣價格跌破 200 日移動平均線。（來源：Bloomberg）

知名的比特幣「東京鯨」 小林信明，是 Mt. Gox 交易所破產受託人， 3 月初曾公告，5 個月來賣出 4 億美元的比特幣及比特幣現金，儘手上原本坐擁的 19 億美元的比特幣資產，已縮手至 10 億美元，但將隨時出手變現，使得比特幣籌碼面增添許多不確定性。

此外，加密貨幣的監管壓力也越來越大，主要的社交媒體平台正在與業界擺脫關係。 加密貨幣主要社群 Reddit Inc. 宣布不再接受比特幣付款；Twitter（TWTR-US）周一證實，已禁止投放加密貨幣 ICO 廣告，加入禁播廣告陣營的還有臉書（FB-US）和 Google（GOOG-US）。

TF 全席市場首席分析師 Naeem Aslam 在報告中指出，受到社群巨頭禁止 ICO 廣告後，比特幣再次面臨拋售壓力，復甦的機會看起來很渺茫。

比特幣今年第一季以來跌幅達 50%，為 2011 年以來最大的季度跌幅。但請記住，去年比特幣可是整整上漲了 1400％。