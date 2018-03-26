〈鉅亨觀點〉併購風蔓延 台股恐成外企最佳練兵場

短短三個月之內，就出現 2 起外國企業現金併購台灣生技掛牌公司，今 (26) 日又有美國上市公司以溢價 58%，將吃下網通廠科納 - KY(4984-TW)，不僅代表併購風從生技蔓延到網通，更透露出外資只要不用耗費太多的資金，就能夠吃下台股掛牌公司，讓台股成為外企的練兵場。

包括之前生技廠中美冠科 (6554-TW) 及百略 (4105-TW)，都是因為投資人不懂生技而讓外資得以掠人之美。如今身為光纖基礎設備關鍵元件波長選擇開關 WSS，同時還是全球第三大 WSS 領導廠商的科納 - KY 也成為外資併購標的，或許代表台股投資人應該還是要多做一點功課，才能提升投資眼光，才不會總是身懷寶玉而不自知。