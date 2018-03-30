從「貿易戰」看減稅：相當於將2017年的實際關稅稅率降低約 30%

摘要：從實際效果看，當前增值稅改革儘管主要針對國內市場，減輕國內企業負擔，但一定程度上也起到了降低國內貿易壁壘的作用，在「貿易戰」中的實際效果要遠遠大於對幾個進口產品的零關稅。

進口關稅稅率並不能體現貿易壁壘水平

川普政府頻舉貿易保護大棒的一個重要理由就是美國與其貿易夥伴之間存在不平等的關稅，例如美國對歐盟進口汽車徵收 2.5% 的關稅，但是歐盟卻對美國汽車徵收 10% 的關稅。事實上，以單個例子來說明關稅稅率，存在很大的偏頗。而且在實際運行中，由於各種名目繁多的關稅減免，也很難根據名義稅率水平判斷實際關稅到底是高還是低。在現實中，一個簡單判斷關稅壁壘水平的就是計算實際加權平均稅率水平。公式為實際徵收的關稅比上進口總額。

計算結果顯示：

一是中美兩國之間的實際稅率水平並不像想象中差距那麼大。2016 年，中國實際關稅稅率為 2.48%，而美國實際稅率為 1.58%，相差約 1%。考慮到中國還將對日常消費品和藥品減免關稅，兩國之間的稅率差距有可能進一步縮小。

二是近年來中國實際關稅稅率確實有上升態勢。2001 年，中國加入世貿組織，實際關稅水平從 4% 左右的水平降到了 2 的水平。之後持續下降，至 2006 年降至最低水平。2006 年以後，隨著內需尤其是消費需求的擴大，高關稅的消費品進口增多，導致實際關稅抬升。

但是圖 1 顯示，關稅對進口產品價格的影響要遠低於進口環節增值稅和消費稅。2017 年，關稅實際稅率為 2.48% 左右，而進口環節增值稅和消費稅實際稅率則達到 12.18%。而且 2008 年以來，進口環節增值稅和消費稅的實際稅率水平迅速提升，從當年的 9.29% 提升到 12.18%，徵收額也從當年的 7391 億元增長到 2017 年的 12784 億元。與此對應，2017 年徵收的關稅金額為 2604 億元，僅為當年進口環節增值稅和消費稅的五分之一。

與此形成對比的是美國，美國沒有增值稅，也就不存在進口環節增值稅。美國有消費稅，但為各洲的地方稅，在銷售終端銷售之後徵收，與中國由海關代征形成鮮明的對比。不同的徵收方式給了企業完全不同的觀感，企業往往將進口時徵收的進口環節增值稅和消費稅視作進口壁壘。由於進口環節增值稅和消費稅要顯著高於進口關稅水平，在直觀上也就形成了中國進口貿易壁壘水平高的印象。

增值稅改革將降低實際進口壁壘

兩會期間的《政府工作報告》提出，按照三檔並兩檔方向調整稅率水平，爭取全年為企業和個人減稅 8000 億元。3 月 28 日，國務院常務會議確定深化增值稅改革措施，宣布從 5 月 1 日開始，將製造業等行業增值稅稅率從 17% 降至 16%，將交通運輸、建築、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從 11% 降至 10%，預計全年可減稅 2400 億元。

2017 年，增值稅收入 5.6 兆。按照增值稅增長 7.5% 計算，在不調整稅率的情況下，2018 年增值稅收入有可能達到 6 兆元。如果從 5 月 1 日開始減稅，也就是對 4 兆的增值稅進行減稅，降稅 2400 億，降稅幅度為 4%。進口貨物的增值稅計算方式相對簡單，即對所有進口貨物徵收 17% 的進口環節增值稅。按照最新的減稅方案，從 17% 降到 16%，降幅為 6.25%，較國內增值稅降幅高了 2.25 個百分點。2017 年，進口環節增值稅和消費稅徵收總額為 12784 億元。如果在 2017 年開始實施降稅的話，按照 6.25% 的降幅，當年將少征 799 億元。當年，關稅徵收總額為 2604 億元，增值稅少征的金額與關稅之比為 30.7%，換而言之，增值稅改革相當於降低實際關稅水平 30%。

因此，從實際效果看，當前增值稅改革儘管主要針對國內市場，但帶來實際稅收壁壘的降低要遠遠大於對幾個進口產品的零關稅。

增值稅改革一定程度上有利於減少貿易壁壘責難

當前，美國政府對中國政府指責就是所謂的不平等的貿易關係，包括進口關稅壁壘的不平等。由於海關代征環節的存在，不排除美國將進口環節徵收的增值稅和消費稅視做是關稅壁壘的一部分，這在一定程度上加深了美國人的誤解。鑒於其直線式的思維方式，這種誤解是完全可能的。因此，此次增值稅改革除了減輕國內企業負擔以外，一定程度上也起到了降低國內貿易壁壘的作用。

在當前中美貿易爭端愈演愈烈的情況下，通過降低增值稅的方式降低貿易壁壘無疑在貿易爭吵中向貿易夥伴發出了一個積極的信號，儘管這個信號短期內並不能起到太大的作用。

* 本文作者首創證券宏觀分析師張一，原標題《稅改是貿易爭端中的一個積極信號》*

『新聞來源／華爾街見聞』