日本經濟復甦趨緩：工業產出不及預期 通膨回落 失業上升

摘要：工業產出雖然重新實現環比擴張，但增幅不及市場預期，加上勞動力的緊張有所環境，通膨的上升可能會受到影響。東京 CPI 增速已經再度下滑，日本經濟的復甦壓力似乎再度顯現。

穩步走在連續經濟復甦的路上，日本通縮的壓力卻似乎再度顯現。

日本經濟產業省今晨公布的數據顯示，2 月日本工業產出重回擴張，但增幅不及市場預期。

2 月工業產出環比上升 4.1％，低於經濟學家的預測中值 5.0％，但相比 1 月的下跌 6.8％有所反彈。

反彈的力量主要來自汽車、建築和半導體行業的高產出。其中，汽車、發動機和零部件 2 月的產量環比增長 10.3%，為去年 4 月以來的最大增幅，歸因於日本對美國的汽車出口量。

但增幅仍然有限，年增率來看，2 月工業產出增速僅 1.4%，為 2016 年 10 月以來的最低。

今年 1 月，日本工業產出意外大跌，經濟產業省還調降了對經濟的預期，由「回升」調降至「逐步回升」，引發市場對日本乃至全球開年經濟表現的擔憂。

被視作領先指標的東京 CPI，3 月增速也有放緩。今早公布的數據顯示，3 月東京 CPI 年增率增長放緩 0.4 個百分點至 1%，核心 CPI（除生鮮食品）年增率增長放緩 0.1 個百分點至 0.80%，核心 - 核心 CPI（除生鮮食品及能源）的增速仍僅有 0.50%。

就業市場的緊張也有所減緩。厚生勞動省今日公布的數據顯示，2 月的求才求職比下滑 0.01 至 1.58，為 2012 年 9 月以來首次下滑，但仍是 1974 年以來的最高。

求才求職比顯示求職人數和崗位的匹配關係，1.58 的求才求職比意味著 100 個求職者對應 158 個職位。

求才求職比 0.1 個百分點的下滑，主要歸因於崗位數目的減少，2 月求職者月環比減少 0.3%，但崗位的降幅更甚，有效崗位月環比下降 1.1%。

今年以來，有效崗位數目已經連續兩個月環比下降。以上就業數據均經季調。

崗位需求較大的行業，包括製造業和物流行業。製造業的用工需求或來自汽車、機械行業 2 月產出的高增長，而物流業在 3 月迎來業務高峰。相比於小規模企業，大中企業的崗位需求增長更快。

失業率微升至 2.50%，相比 1 月上升 0.1 個百分點。

截至上年第四季，日本經濟已經實現連續八個季度的增長，正處在泡沫經濟以來最長的經濟復甦周期中。

經濟的復甦勢態趨緩，加上勞動力緊張程度稍微放寬，通膨程度的上升可能會受到影響，進一步影響日本央行貨幣政策正常化的路徑。

日本央行行長黑田東彥在 3 月 28 日的最新講話中，肯定了實現通膨目標 2% 的動能，但同時亦提到，維持強有力的貨幣寬鬆措施至關重要。

『新聞來源／華爾街見聞』