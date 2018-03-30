日本二月工業生產上升4.1% 逆轉前月深度下跌 可望延續創紀錄成長

日本經濟產業省（METI）週五公布，二月份工業生產從前月大降中回彈上來，且企業預期接下來數月會進一步增加，因跡象顯示工廠產量正回到擴張的道路上。

二月份工業生產較前月上升 4.1%， 係由汽車、營造設備和半導體產量上升而帶動，雖然不及經濟學家預期中值的 5.0% 升幅，但已自一月份修正後 6.8% 跌幅中逆轉回來。

METI 調查的製造業表示，他們預期三月份產量增加 0.9%，四月份增加 5.2%。

另外的數據顯示，二月份勞動力需求稍微緩降，失業率小幅上升，但勞動市場仍因缺工問題而依舊緊繃。

工業生產上升意味著一月份的疲弱只是暫時現象，且因紮實出口和國內需求改善，經濟仍朝向延續創記錄的成長趨勢。

二月份汽車、引擎和汽車零件產量增加 10.3%，創下去年四月以來最快增長速度。

二月份營建設備和工廠機具的產量增加 3.6%，而半導體和電子零組件產量增加 4.8%。

職缺 / 求職者比率從 1 月份的 1.59 降至 1.58，二月份失業率自前月的 2.4% 小升至 2.5%。

日本經濟已經連續 8 季成長，創下自 1980 年代經濟泡沫之後最長的成長趨勢。

消費者支出、出口和資本支出也有助於推動成長。

經濟學家表示，今年消費者支出恐怕會失去一些動力，但預計出口仍會因為全球需求持續而維持強勁。